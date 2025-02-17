快訊

小S二度發文痛喊「好想妳」 網見這張照片全看哭了

川普排除烏克蘭與俄國談停火？澤倫斯基曝「滿足3條件」就接受

獨／立院開議前打氣？ 賴清德揪綠委官邸烤肉兼討論後續攻防

基隆「以罷制罷」今登場 謝國樑：「絕沛」應先釋善意

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天說，希望大家可以和平理性的問政、表達意見，進行更多的投票並不符合台灣民眾現在的最佳利益。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天說，希望大家可以和平理性的問政、表達意見，進行更多的投票並不符合台灣民眾現在的最佳利益。記者邱瑞杰／攝影

推動罷免國民黨基隆市立委林沛祥陣營宣布近日送件中選會，今天另有民間團體反制，發動罷免民進黨4名市議員。基隆市長謝國樑表示，雙方都要有善意，但先與後有差別，先提出罷免的陣營（絕沛），應釋出多一分善意。

主張罷免林沛祥的團體成員，在臉書成立「基隆絕沛」粉絲團頁，號召民眾參與連署。「絕沛」陣營表示，罷免林沛祥的連署書數量已達第1階段門檻，近日送件。

藍營日前就宣告會反擊，並成立反罷免行動中心主導戰局。今天有親藍團體發動罷免民進黨基隆市議員張之豪、施偉政、鄭文婷和陳宜。4名議員回應，完全沒有正當性，只是仇恨的動員。

謝國樑今天下出席市府社會處舉辦的「愛你愛我（2025）蛇麼都有愛 捐贈感恩典禮」前說，基隆在去年經歷過他的罷免案之後，需要休養生息。我也呼籲大家，希望給基隆更多的空間，讓基隆不要成為一個仇恨的地方。

謝國樑表示，雙方之間都需要有善意，他認為多一分的善意，其實需要來自於要罷免藍委（林沛祥）的民間團體，因為這些罷免藍委的團體，先提出了這樣的訴求，而且還是在他的罷免投票後，率先提出這樣的訴求，先跟後在程度上還是有差別。

謝國樑說，不論如何，他說得非常清楚，他反對在台灣，尤其是現在整個台灣（罷免），他都希望大家可以和平、理性的去問政也好，去做自己的表達也好，但是進行更多的投票，他覺得並不符合台灣民眾現在的最佳利益。

罷免

延伸閱讀

影／藍反制罷免林沛祥 民團今發動罷免基隆綠這4名議員

基捷話題熱延伸至市長選舉 預料2026仍是攻防焦點

罷林沛祥民團今宣布連署書第1階段達送件門檻 藍將反制

【即時短評】全台大罷免 罷謝國樑基層怨氣難平 藍軍集結反綠

相關新聞

影／新春團拜透露玄機..藍營參選宜蘭縣長2活棋 張勝德機率大增

國民黨宜蘭縣黨部今天新春團拜，黨主席朱立倫致詞時要求議長張勝德勤跑全縣、擴大服務，黨部主委林明昌也鼓勵張「更上一層樓」；...

基隆「以罷制罷」今登場 謝國樑：「絕沛」應先釋善意

推動罷免國民黨基隆市立委林沛祥陣營宣布近日送件中選會，今天另有民間團體反制，發動罷免民進黨4名市議員。基隆市長謝國樑表示...

遭爆與大陸小三親密照　曹興誠嗆： 討論真偽沒意義

資深媒體人謝寒冰爆料，聯電創辦人曹興誠2015年曾在有婚姻狀態下，出軌一名比他小40歲的中國大陸女子，更曬出多張親密照。...

大罷免 王世堅會愈罷愈強成2026推力？蔣萬安用4字回應

大罷免潮恐牽動2026年首都市長之戰，有綠營分析，若藍營有人發動罷王世堅，反而可能成為王戰北市長一大推力。蔣萬安今天被問...

大內宣清廉指數史上最佳 問問台灣民眾感受吧

法務部前幾天發布了由國際透明組織公布的「2024年全球清廉印象指數（CPI）」，台灣以67分的成績，排名全世界第25名。法務部的新聞稿還指出，第25名是「歷來最佳成績，超過全球86%受評國家」。廉政署還列了七大亮點，指出台灣會有如此亮眼表現，就是因為有此七大亮點的原因。

AI輸入「中華民國」現五星旗？ 藍委籲檢討國家AI政策

「人工智慧（AI）」成熱門話題，除ChatGPT外，中國大陸DeepSeek更是帶來大衝擊。立委賴士葆今天表示，台灣的A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。