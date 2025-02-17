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大罷免 王世堅會愈罷愈強成2026推力？蔣萬安用4字回應

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天下午出席麟洋路揭牌。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天下午出席麟洋路揭牌。記者林麗玉／攝影

罷免潮恐牽動2026年首都市長之戰，有綠營分析，若藍營有人發動罷王世堅，反而可能成為王戰北市長一大推力。蔣萬安今天被問及，若有人發動罷王是否讓王世堅愈罷愈強?蔣萬安僅表示，「我現在就是『專注市政』。」

蔣萬安說，他現在就是全力以赴，為市民為整座城市來打拚。

目前藍綠2026布局，尋求連任的蔣萬安，目前綠營挑戰蔣呼聲高人選，包括社民黨議員苗博雅、民進黨立委吳思瑤、王世堅、行政院副院長鄭麗君等人，不過藍營內部也評估，要慎防大罷免潮延燒到2026。

對於有綠營人士評估，若藍營有人發動罷免王世堅，可能會讓王世堅的聲勢拉高，甚至可能成為王世堅戰蔣萬安的一大推力。

蔣萬安今天下午出席麟洋路揭牌，對於是否認為若罷王世堅會把王愈罷愈強？蔣萬安表示，他現在就是專注在市政，全力以赴，為市民為整座城市來打拚。

王世堅 罷免 蔣萬安

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