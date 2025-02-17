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日本戶籍國籍欄可登記台灣 林佳龍致謝保障僑民權利

中央社／ 台北17日電
外交部長林佳龍。圖／翻攝自林佳龍臉書
外交部長林佳龍。圖／翻攝自林佳龍臉書

日本法務省今年5月起，承認可在戶籍國籍欄標示台灣，台灣人可以登記「台灣」二字。外交部長林佳龍今天表示，感謝日本各界長期努力，日本戶籍謄本的正確標示將能進一步保障僑民應有權益。

在日本外務省提供的「婚姻屆」（結婚登記）表格，明確寫著當事者的一方是外國人的情況，在本籍欄只要寫下「國籍何國」。由於日本的戶籍法原則上只承認國名，因此台灣人的戶籍欄會被登記為「中國」，但從今年5月起，國籍欄將可以標示「國籍．地域」，因此將可以登記「台灣」。

外交部下午回應中央社提問指出，外交部長林佳龍特別感謝日本各界長期以來對旅日台灣人所持證件的國籍標示問題所作的各項努力。外交部相信未來透過日本戶籍謄本的正確標示，將能夠進一步保障旅日僑民應有的權益。

外交部也說，對相關情形均有掌握；這是繼日本政府於2012年修訂旅日台灣人所持「在留卡」（居留證）國籍欄可登記為「台灣」後，為進一步修正戶籍謄本對台灣國籍的錯誤標示。

外交部強調，戶籍謄本的國籍欄得以標示台灣，是經日本國會跨黨派友台議員聯盟「日華議員懇談會」長年在國會為台發聲，以及旅日僑民不斷向日本政府爭取維護自身權益，終於獲得日本法務省重視與積極回應。

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