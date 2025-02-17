AI輸入「中華民國」現五星旗？ 藍委籲檢討國家AI政策

「人工智慧（AI）」成熱門話題，除ChatGPT外，中國大陸DeepSeek更是帶來大衝擊。立委賴士葆今天表示，台灣的AI力及主權AI都出現問題，他在微軟AI平台輸入「中華民國國旗」竟跑出五星旗，政府應立即行動，包含推動AI基本法、建置「台灣超級算力平台」、改善TAIDE本土語言模型、推動AI普及教育等。

賴士葆今於立法院舉辦「政府如何搶救AI發展困境座談會」，除邀請中廣前董事長趙少康、台北資訊局長趙式隆外，相關學者、專家及業者也到場，政府有關單位則是有數發部資策會、國科會國家高速網路與計算中心等代表出席。

賴士葆表示，他要嚴正向政府抗議，他親自打電話給有關單位首長，本來答應要出席，卻又突然不出席，甚至連副首長都不能出席；他指出。賴清德總統說要發展主權AI，結果發展老半天，全球AI指數排名第21名，亞洲四小龍中敬陪末座。

趙少康則說，政府怎麼把國際人才找來及把目標說清楚才對，現在DeepSeek造就新局勢，也不見政府闡述台灣要怎麼因應，問了DeepSeek反而從方方面面完整解答。趙式隆則分享，台北在1999加入人工智慧協助撥打，也在AI輔助寫公文、語言服務翻譯等上做出相關努力成果。

賴士葆指出，不只是AI力不足，在微軟Bing Image Creator的圖片生成平台上輸入「中華民國國旗」，竟是生成中國大陸的五星旗，顯示我國在AI領域的國際話語權仍極為薄弱，政府應立即採取更積極的行動，包含加速推動AI基本法，為產業提供明確框架；建置「台灣超級算力平台」，確保有足夠國家級算力資源；改善TAIDE本土語言模型，加速建構主權AI；推動AI普及教育，讓學生及民眾具備AI素養。

資策會產業情報研究所長洪春暉表示，現在AI已進到百工百業中，但第一線常在應用時發生問題，其實AI就是三大面向，包含data（資料）、算法、算力，而業內資料在跨行業時到底該不該拿出來，這也是要思考的，而要建置AI環境，則是要有能懂AI、會用AI、能做AI的三種人。