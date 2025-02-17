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總統接見傑出資訊人才獎得主 盼台灣在全球保持優勢

中央社／ 台北17日電

總統賴清德今天接見「傑出資訊人才獎」得獎者，他說，得獎人是台灣邁向「人工智慧島」的重要推手，期許大家持續推動科技創新與數位轉型，不但要讓台灣在全球科技競爭保持優勢，更要引領未來科技發展的走向。

賴總統上午在總統府接見「傑出資訊人才獎」得獎者暨主辦單位代表，他致詞提到，每年資訊月活動除了可以讓民眾了解最新科技趨勢，以及政府推動資訊化便民措施的努力，更重要的是，也是展現台灣資通訊實力的重要平台。

賴總統提到，台灣是全球人才臥虎藏龍的寶地，在資通訊領域更是如此。傑出資訊人才獎得獎人分別來自國防、人工智慧、資安、智慧醫療、半導體、數位政府及資訊教育等關鍵領域。大家的成就不僅展現台灣科技創新的豐碩成果，也呼應政府推動的「五大信賴產業」。

賴總統舉例，得獎人王毓駒所帶領的創未來科技，研發雷達技術，成功跨足低軌衛星和無人機市場，讓台灣在全球國防市場更有競爭力，就是讓人非常驚豔的成果，獲獎是實至名歸。

總統說，長期在資安領域耕耘的戴夫寇爾公司執行長翁浩正，不僅率先推動「紅隊演練」機制，且多次獲得國際駭客競賽優秀成績，對提升台灣的資安競爭力可說貢獻良多。

賴總統表示，得獎者都是台灣邁向「人工智慧島」的重要推手，期許大家一定要持續推動科技創新與數位轉型，不但要讓台灣在全球科技競爭中保持優勢，更要引領未來科技發展的走向。大家一起攜手努力，共創台灣資通訊產業美好的未來。

113年度資訊月「傑出資訊人才獎」得主包括，創未來科技公司董事長王毓駒、國立陽明交通大學終身講座教授周倩、衛福部健保署副署長龐一鳴等12人。

競爭力 資安

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