影／新春團拜透露玄機..藍營參選宜蘭縣長2活棋 張勝德機率大增

國民黨宜蘭縣黨部今天新春團拜，黨主席朱立倫致詞時要求議長張勝德勤跑全縣、擴大服務，黨部主委林明昌也鼓勵張「更上一層樓」；巧妙是，原本說沒有參選意願的張勝德，會後受訪改口「由中央決定」，透露參選縣長的機會大增。朱立倫表示，張議長在基層努力，相信會獲得吳宗憲立委在中央全力支持。

下屆2026宜蘭縣長選舉，藍綠至今未確定人選，議長張勝德去年面對各界關切他是否參選縣長？曾經多次表示並無參選意願，但最近態度似有轉變，據了解，老議長張建榮也點頭同意讓兒子拚戰，今天國民黨宜蘭縣黨部舉辦新春團拜時，黨部主委林明昌致詞時公開鼓勵張勝德，更上一層樓。

張勝德今天也不再提不參選，而是改口「由中央決定」。被問到與吳宗憲立委兩位可能人選，張勝德表示，所有都是優秀選手，他目前希望把基層做好，該做的工作說先做完整，其它再由中央來做決定，請大家不要過度解讀。

不分區立委吳宗憲從去年底就不時在宜蘭跑行程，是否參選縣長？他表示，至今黨中央沒有任何人跟他提到或討論到這個問題，黨中央有它的節奏，跟著節奏走，團結就對了，所以他今天在宜蘭成立服務處的目的，就是希望地方有任何需求聲音必須被聽到，不要讓宜蘭與中央發生斷層。

朱立倫今天來參加團拜與吳宗憲服務處揭牌，觀察朱與張兩人互動，與會者在吳宗憲立委宜蘭服務處揭牌時，張勝德議長原本站在比較旁邊，但揭牌後大合照，朱立倫特別把張勝德拉到自己身邊，一左一右分別是張勝德與吳宗憲。

朱立倫說，他要求張勝德勤跑基層，在宜蘭各地獲更多支持，今天吳宗憲成立服務處，爭取獲得大家肯定。

被到問誰是適合的縣長人選？朱立倫表示，宜蘭所有民眾選出來的就是最適當候選人，張勝德議長在地方基層的努力，相信會獲得吳宗憲在中央給予全力協助，吳宗憲結合立法院黨團對宜蘭做出最大的服務及爭取支持，相信國民黨只要團結，一定會勝選。

據了解，張勝德與吳宗憲都可能是代表藍營參選長的活棋，前者以陸戰及組織戰擅長，後者是檢察官出身，形象佳，論述能力與戰力都夠，他兩人互動也不錯，最後無論誰代表參選，另一人都願意協助對方。