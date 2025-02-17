美刪「不支持台獨」趙少康：別盡信美國、川普說變就變

美國務院官網更新美台關係現況描述內容，刪除「不支持台獨」文字，引發關注。中廣前董事長趙少康今天表示，此舉可能是美國給中共威脅及施壓，是關稅談判上的一種手段，台灣不可竊喜，同時也不可盡信美國，看烏克蘭被搞成什麼樣子，川普對過去友好的加拿大、墨西哥，也是說變臉就變臉。

美國國務院13日更新在官網上的美台關係現況內容，刪除美國「不支持台獨」等文字，新增「兩岸分歧應由和平方式解決，不受到脅迫，且由兩岸人民都能接受的方法。」新聞一出也引發討論，趙少康今上午赴立院出席「搶救AI發展困境座談會」，會前受訪時也發表看法。

趙少康分析，美國這幾年態度其實有轉變，嘴巴這樣說，其實做的事情不是這樣，台灣看得出來，北京也看得出來，不過因為中共總書記習近平跟美國總統川普最近針對關稅問題也還沒通電話，所以美國這種做法也可能是給中共一個威脅、一個施壓。

趙少康指出，美國不可盡信，看看烏克蘭被搞成什麼樣子， 烏克蘭總統澤倫斯基可能馬上要被出賣了，美國跟俄國談判，居然澤倫斯基不能參加「這什麼鬼？」那將來美國跟中國談判台灣，台灣也不能參加，他們兩個就決定台灣命運？所以台灣一定要引以為戒。

趙少康認為，美國國務院更新在官網上的美台關係現況內容應該是談判技巧，因為要跟大陸談判關稅，所以在科技、政治、軍事、關稅上都採取全面施壓的態度，國務院此舉也是對中共施壓的態度，台灣不可竊喜，應該要準備好，了解世界趨勢，不要以為台灣跟美國很好，跟美國好的程度有如美國與加拿大、美國與墨西哥好嗎？但川普說變臉就變臉，什麼朋友跟朋友，那都不算數。

另外，有關民進黨團總召柯建銘說賴清德總統早知道大罷免，也預告「最大咖出場一定放在壓軸」，明天總預算協調不知是否受影響？趙少康表示，立法院長韓國瑜是好心啦，賴請喝咖啡，韓去就是個態度，像過往前院長王金平都不去的，但立法院三讀的預算要協調什麼？院長也不可能改三讀後的數字，院長不能命令立委的，最多協商解凍。他還說，所謂「總預算換大罷免」是不可能的，民進黨在總預算前就發動罷免了，總預算只是藉口而已。