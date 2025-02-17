曝李四川「一條件」戰新北市長 趙少康：藍白一定要合

中廣董事長趙少康今天在立法院爆料，自己曾當面問過台北副市長李四川，李說現在還是副市長不能表態，有意參選的人就去跑，到時候自己民調最高那就「不排除」，若別人民調最高就別人參選。趙也說，藍白一定要合作，不只在新北，各地都該如此。

民眾黨主席補選由立委黃國昌勝出，黃國昌是否轉戰2026年新北市長選舉也再掀話題。黃國昌昨出席新北黨部幹部座談時提到新北市長侯友宜，雖然侯是民眾黨、也是前主席柯文哲的對手，但侯深入基層，每個里長都認得，當市長一定有過人之處。

趙少康上午赴立院出席「搶救AI發展困境座談會」，會前受訪也被問到相關問題。趙少康說，黃國昌很有風度，也說想選市長，到時候情況不排除藍白合作；過去他也當面問過在多個民調中都是2026年新北市長人選支持度最高的李四川，當時李四川是說不急，因為還是台北市副市長不能表態，其他國民黨候選人有意願選新北市長就去跑基層、掃支持度，若民調最終還是李四川最高，李四川就不排除，若民調別人高，那就給別人選。

趙少康表示，黃及李對參選新北市長與否的態度都非常好，而藍白也勢必要合作，不是只有在新北，各地都該如此，不合作等於就分掉了，優勢就沒有了。

另外，對陸委會前副主委張顯耀遭爆料曾經由民眾黨前主席柯文哲的大帳房李文宗「直通」中共總書記習近平辦公室，力促「柯郭配」。趙少康先笑稱「我們落選跟他有關？」，之後補充表示，政治人物有立場，對兩岸可主張獨立或不獨、可以主張和或戰，但是再怎麼樣都要站在台灣立場為台灣好，不可以受到北京影響，張顯耀案子最後怎樣不知道，但政治人物或軍人不可跟北京聯繫並被影響。