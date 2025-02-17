彭啓明：關注CBAM 台灣最快年底前進行法案程序

環境部長彭啓明今天表示，自己已受邀至歐盟CBAM的網絡中，關注發展；如果歐盟CBAM順利在今年7、8月發布正式文本，台灣最快年底前會有法案程序，也會邀財政部、經濟部共同研商。

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）的政策將從2026年起對進口至歐盟的鋼鐵、鋁、水泥等商品，依製造過程中產生的二氧化碳排放量徵收費用。

環境部國家環境研究院與經濟部水利署今天簽署合作備忘錄，彭啓明會後接受媒體聯訪。

彭啓明表示，因為CBAM接下來會有公聽的過程，歐盟也注意到台灣關注這項議題，他自己已經正式受邀至歐盟CBAM的網絡中；歐盟目前還沒有正式公布細節，因此台灣不會馬上就會有新的措施出來，但會密切關注。

另外，彭啓明提到，台灣的水泥、鋼鐵業者也不斷反映，外地傾銷的業者都沒有申報排碳量，這部分環境部也正在綜整名單，目前也正與國貿、關務系統整合，細節部分還在進行，這是保護本地廠商，是一定會做的事；今年起排碳有價，因此今年就會要求進口廠商比照歐盟的規範試行申報碳足跡。

彭啓明舉例，印尼、越南進口的水泥約占全台1/3左右，未來一定會納入列管；另外鋼鐵占比也很高，玻璃或其他業者相對較少。

彭啓明指出，美國總統川普上任後，對各國關稅訂定有不同的作法，因此現在也在觀察美國關稅與CBAM如何融合，是未來的重點。

彭啓明說，由於CBAM同時也會受到世貿組織（WTO）的約束，兩者的關係要等到文本細節公開後才會比較清楚，如果歐盟CBAM順利在今年7、8月發布正式文本，台灣很快就會跟上，快得話今年年底前會有法案程序，也會請財政部、經濟部共同研商。