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朱立倫宣示推動民生重大政策前先做民調 傅崐萁不在

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨智庫國政基金會今天舉行民生議題調查首場記者會，國民黨主席朱立倫（左三）、智庫經濟財政組召集人林祖嘉（左起）、立法院黨團書記長王鴻薇、智庫執行長柯志恩、智庫永續發展組召集人陳宜民、教育文化組召集人陳學聖出席，針對能源政策發布民調，提出對能源政策修法建議及主張建立非碳家園。記者潘俊宏／攝影
國民黨智庫國政基金會今天舉行民生議題調查首場記者會，國民黨主席朱立倫（左三）、智庫經濟財政組召集人林祖嘉（左起）、立法院黨團書記長王鴻薇、智庫執行長柯志恩、智庫永續發展組召集人陳宜民、教育文化組召集人陳學聖出席，針對能源政策發布民調，提出對能源政策修法建議及主張建立非碳家園。記者潘俊宏／攝影

新會期開議在即，黨主席朱立倫今天表示，這會期黨中央、智庫跟黨團已有共識，優先推動「非核家園」改「非碳家園」等修法。同時宣示未來對於民生重大政策都會先做民調，請學者專家討論後，再全力推動修法。不過，朱立倫宣示時，原本說今天要出席的國民黨團總召傅崐萁卻因故未出席。

朱立倫上午出席智庫國政基金會能源政策民調發布會，原訂一同與會的國民黨立院黨團總召傅崐萁臨時缺席，黨中央是否有意拿回優先法案主導權，引發關注。

朱立倫受訪時避談傅崐萁，僅表示，這場記者會是由黨中央、智庫與黨團合作，有關能源政策是請國民黨團書記長王鴻薇負責，周四針對長照保險法的民調公布，則由首席副書記長羅智強負責，下周還有針對稅收超徵是不是應該還稅於民發現金等，還有多項民生議題，都會再逐步由黨團不同成員公布。

由於朱立倫提到，未來推動修法都要先經過智庫公布民調。媒體詢問，這項決策是否與傅崐萁討論過？傅崐萁突然缺席，是否與前幾波修法引發一些爭議有關？

王鴻薇先緩頰，表示傅崐萁上周五就重感冒。朱立倫說，他們本來就有這樣的標準作業程序，任何黨團提出來的法案，都經過與智庫協調，但他們發覺民調也非常重要，透過民調結果也可知道哪些問題需要繼續溝通或解決。他們還有一些民生議題的民調有不同意見，也會去了解不同意見的來源，透過溝通來化解爭議。

傅崐萁 朱立倫 民調

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