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影／國政基金會能源政策民調發布 朱立倫：讓非核家園走向非碳家園

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨國政基金會今天舉行民生議題調查首場記者會，國民黨主席朱立倫（左）針對能源政策發布民調，提出對能源政策修法建議及主張建立非碳家園。記者潘俊宏／攝影
國民黨國政基金會今天舉行民生議題調查首場記者會，國民黨主席朱立倫（左）針對能源政策發布民調，提出對能源政策修法建議及主張建立非碳家園。記者潘俊宏／攝影

國民黨面對民進黨積極推動大罷免，國民黨主席朱立倫今天強調，全世界都在拚AI，民進黨卻在拚罷免，國民黨關心國家能源、經濟發展，今天首波針對能源政策的民調結果，提出修改《電業法》，主張針對能源政策成立獨立監督委員會及核電廠延役，同時將非核家園的主張改為非碳家園，接軌國際能源發展趨勢。

朱立倫表示，美國已宣布要成立獨立的能源主導委員會面對AI挑戰，未來電力是國力最關鍵力量，而台灣卻是由經濟部下屬機關能源局主導能源管理，對於能源政策發展、監管、防弊、揭弊等都無法獨立運行，因此主張修改《電業法》成立獨立監督委員會，並修改《核子反應器設施管制法》，將核電廠從40年再延役到60年。

最後，朱立倫表示要修正《氣候變遷因應法》、《環境基本法》，讓非核家園走向非碳家園，這不僅是世界趨勢，也是現階段面對AI挑戰，以及國際競爭環境非常重要的一個政策。

國民黨智庫國政基金會今天舉行民生議題調查首場記者會，國民黨主席朱立倫（左三）針對能源政策發布民調，提出對能源政策修法建議及主張建立非碳家園。記者潘俊宏／攝影
國民黨智庫國政基金會今天舉行民生議題調查首場記者會，國民黨主席朱立倫（左三）針對能源政策發布民調，提出對能源政策修法建議及主張建立非碳家園。記者潘俊宏／攝影
國民黨國政基金會今天舉行民生議題調查首場記者會，國民黨主席朱立倫針對能源政策發布民調，提出對能源政策修法建議及主張建立非碳家園。記者潘俊宏／攝影
國民黨國政基金會今天舉行民生議題調查首場記者會，國民黨主席朱立倫針對能源政策發布民調，提出對能源政策修法建議及主張建立非碳家園。記者潘俊宏／攝影

國民黨 朱立倫 能源政策

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