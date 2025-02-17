影／國政基金會能源政策民調發布 朱立倫：讓非核家園走向非碳家園

國民黨面對民進黨積極推動大罷免，國民黨主席朱立倫今天強調，全世界都在拚AI，民進黨卻在拚罷免，國民黨關心國家能源、經濟發展，今天首波針對能源政策的民調結果，提出修改《電業法》，主張針對能源政策成立獨立監督委員會及核電廠延役，同時將非核家園的主張改為非碳家園，接軌國際能源發展趨勢。

朱立倫表示，美國已宣布要成立獨立的能源主導委員會面對AI挑戰，未來電力是國力最關鍵力量，而台灣卻是由經濟部下屬機關能源局主導能源管理，對於能源政策發展、監管、防弊、揭弊等都無法獨立運行，因此主張修改《電業法》成立獨立監督委員會，並修改《核子反應器設施管制法》，將核電廠從40年再延役到60年。