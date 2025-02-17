73.6%支持核電延役 藍將推「非碳家園」

「大量民眾支持核電延役，未來將成立獨立監督委員會，並讓核電廠再延役20年！」國民黨主席朱立倫17日於記者會表示，發展AI讓產業用電提升，但過去民進黨錯誤能源政策，恐導致台電虧損擴大、綠電不夠，還要漲電價。藍委王鴻薇表示，將修法讓核電廠延役20年、成立監督委員會，並將「非核家園」改成「非碳家園」。

核三將停不能再拖

朱立倫表示，台灣主管能源的單位是能源局，是經濟部下級機關，政策會受到上級干擾，因此希望成立獨立的監督委員會、修改《電業法》；另外，國內外都對於核電延役有愈來愈高的共識，因此也要修改《核子反應器設施管制法》，讓核電廠從延役40年增加到60年，核三將於5月停止運轉，相關法案不能再拖。

國政基金會執行長柯志恩公布民調指出，有77%民眾支持成立獨立監督委員會，30到39歲的支持度高達8成以上；核電延役則有73.6%支持、40到49歲選民支持度也高達8成以上；非核家園改成「非碳家園」部分，則有57.8%民眾支持。

「今年是能源關鍵年！」國民黨立委王鴻薇指出，若沒有修法，核三廠將於5月17日停止運轉，恐損及台灣產業競爭力，因此很多立委已經提出《核子反應器設施管制法》修正草案，接著還有長照保險等民生福利法案，反觀民進黨卻要推政治性法案，希望能源問題上綠營真的要懸崖勒馬。

增核已成國際趨勢

國政基金會永續組召集人陳宜民說，如今科技持續進步下，錯誤的能源政策應該重新建討，連遭受過311核災的日本都宣布要延役核電廠。他強調，海委會主委管碧玲以前當立委時，曾問擔任能源局長的前經濟部次長林全能，2025年能否達成非核家園，雖然當時林說可以，但如今條件已經不同，各界都很擔憂台灣缺電。

「核電議題應該要可以討論，不要再高掛『非核家園』神主牌！」基金會教文組召集人陳學聖強調，連過去曾經反核的童子賢都決定挺核能，盼能源政策要有更多的討論，以利國家發展。

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