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國民黨最新民調 逾七成支持核電延役 將推非碳家園

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨智庫國政基金會今天舉行民生議題調查首場記者會，國民黨主席朱立倫（中）、智庫執行長柯志恩（右）、智庫永續發展組召集人陳宜民（左）針對能源政策發布民調，提出對能源政策修法建議及主張建立非碳家園。記者潘俊宏／攝影
國民黨智庫國政基金會今天舉行民生議題調查首場記者會，國民黨主席朱立倫（中）、智庫執行長柯志恩（右）、智庫永續發展組召集人陳宜民（左）針對能源政策發布民調，提出對能源政策修法建議及主張建立非碳家園。記者潘俊宏／攝影

立法院新會期將開議，國民黨智庫國政基金會今天公布能源政策民調，結果顯示，77％民眾支持修改「電業法」成立獨立監督委員會，73.6%支持核電延役、20.7％反對。另針對「非核家園」目標修法改為「非碳家園」，有57.8％民眾支持、25.5%反對，另有16.7%未表態。

國民黨智庫董事長、黨主席朱立倫今上午出席民調記者會。他表示，民進黨的非核家園口號影響整個台灣的能源發展，把核電廠統統關掉，改用綠電，目前的結果是電價一定會高漲，台電一定嚴重虧損，同時因為增加火力發電，也會造成空氣嚴重汙染，核電延役已經成為國內外大家的共識，民調結果也有超過7成民眾支持。

朱立倫說，這會期是關鍵會期，希望核電延役議題，朝野一同協商，儘快通過。同時一定要有獨立的電力監督委員會，把未來能源電力發展以及可能產生的弊端，要做嚴厲監督。

調查結果顯示，77.0%受訪者支持修改「電業法」，成立獨立專業的監督委員會，以提升電力業務的透明度及監管效能，12.0% 表示不支持，另有11.0%未明確表態。其中，桃竹苗地區支持度最高，有89.3%，而北北基地區則相對較低，約71.8%。

針對核電廠運轉年限，由40年延長至60年，73.6%民眾支持修法，確保既有核電廠在安全無虞的情況下持續運轉，20.7%反對，另有5.7%未表態。其中，高屏澎地區支持度最高（87.3%），中彰投地區支持度為61.5%。從年齡層分布觀察，40至49歲族群支持度最高，有82.6%，而20至29歲族群支持度最低，占65.7%。

調查也顯示，57.8%受訪者支持修正「氣候變遷法」與「環境基本法」，將「非核家園」目標調整為「非碳家園」，即以減少碳排為主要目標，而非單純去核，25.5%反對，另有16.7%未表態。其中，宜花東金馬地區支持度最高（78.2%），70歲以上族群支持度最低（38.1%）。

此次民調由國家政策研究基金會民調中心委託十方民意與政策資訊公司，以市話訪問方式進行，調查時間為2月10日至12日，共回收1069份有效樣本。

朱立倫表示，未來對於民生重大政策都會先做民調，請學者專家一起討論，最後再全力推動修法。除了今日的能源政策民調，預計周四上午將針對長照保險，公布最新民調，下周則有攸關還稅於民的民調發布會，黨中央、立院黨團與智庫會密切合作，一一推出與檢討把重要的民生議題。

朱立倫 核電 民調

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