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民調／政黨認同度綠仍大於藍 白營支持者逾半挺藍

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
最新台灣政黨認同度出爐。圖／台灣民意基金會提供
最新台灣政黨認同度出爐。圖／台灣民意基金會提供

最新台灣政黨認同度出爐，台灣民意基金會調查發現，與上次相比，國民黨上揚8.4個百分點，達30.9%，民進黨雖然也有成長6個百分點至43.9%，但上揚幅度不如國民黨，兩黨差距縮小至2.4個百分點。調查中特別發現，民眾黨支持者過半數自覺與國民黨理念較接近。

當民調問及「目前國內有兩個主要政黨，民進黨與國民黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？」，結果顯示，43.9%民眾認為較接近民進黨的理念和主張，30.9%民眾認為較接近國民黨的理念和主張，21.8%不偏任何政黨，3.4%不知道、拒答。

目前台灣社會中，綠認同者比藍認同者多13個百分點，台灣藍綠勢力比率是1比1.42，綠認同者約等於藍認同者的 1.42倍。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是，當前台灣兩大政黨的群眾基礎，綠遠大於藍。

與最近一次相比，也就是2024年9月，藍綠基本盤出現顯著變化。民進黨認同者上揚6個百分點，國民黨認同者上揚8.4 個百分點，兩大黨各有斬獲，但國民黨斬獲更多。從另一個角度看，四個月前，民進黨認同者比國民黨認同者多15.4個百分點，如今縮小了2.4 個百分點。

另一方面，中性選民（獨立選民）大幅萎縮，從37.5%縮小到21.8%，一共縮小了15.7個百分點，約等於306萬人。

分析台灣人對政黨認同強度來看，13.6%非常接近民進黨，30.3%還算接近民進黨，25.5%還算接近國民黨，5.4%非常接近國民黨，21.8%中性選民(或獨立選民)， 3.4%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，與上次比較，強烈民進黨認同者略增1.5個百分點，溫和民進黨認同者上揚4.5個百分點；強烈國民黨認同者只增加0.1個百分點，但溫和國民黨認同者激增8.2個百分點；代表台灣政黨體系出現兩極化現象，但增長的主要是溫和派而非死硬派，民眾黨支持者因柯案而轉向國民黨是關鍵因素之一。

進一步交叉分析，從政黨傾向看，民進黨與國民黨支持者都各自有超過九成認同其政黨，但民眾黨支持者一成七認同民進黨，五成二認同國民黨，三成一中性選民。

游盈隆指出，民眾黨支持者中自覺與國民黨理念較接近者，在2024年1月總統大選剛結束時，只佔全黨的四分之一，現在已經佔超過半數以上，來到51.8%，這是一種向國民黨理念與主張急遽靠攏的現象。

他說，當過半數民眾黨支持者自覺較接近國民黨的理念和主張時，它原本擁有可觀的與民進黨理念較接近的人也逐漸消失至16.5%；同樣地，中性選民原本佔有民眾黨支持者可觀的比例，如今也降到最低31.1%。一言以蔽之，今日的民眾黨已經不是一年前的民眾黨。它對藍綠政黨競爭會帶來何種衝擊和影響，值得審慎評估。

國民黨 民眾黨 民進黨

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