官網刪除「不支持台獨」文字 美國務院：對台態度未變

美國國務院十三日更新在官網上的美台關係現況內容，刪除美國「不支持台獨」等文字，新增「兩岸分歧應由和平方式解決，不受到脅迫，且由兩岸人民都能接受的方法。」

三年前也曾刪文 隨後恢復

美方這項做法引發關注，但國務院發言人回應本報記者詢問表示，這只是例行更新，美國態度沒有改變。

美國國務院官網定期更新美國與各國家和地區的關係狀況。二○二二年五月五日，國務院曾更改相關表述，刪除「台灣是中國的一部分」及「美國不支持台獨」等文字，大陸官方批評美方「搞政治操弄」、「必將引火燒身」。五月廿三日時任美國總統拜登訪問日本，表示若共軍犯台美國將軍事介入，引發大陸強烈不滿，國務院五月廿八日又恢復「不支持台獨」用字，一個月內兩度修改對台表述。

國務院十三日再度更新美台雙邊關係「事實清單」，內容重申美國對台政策數十年來、跨越歷屆政府，始終保持一致，並指出美國長期遵守一中政策，其政策以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引。

事實清單內容指出，美國反對兩岸任何一方片面改變現狀；美國期待兩岸分歧能以和平方式解決，不受到脅迫，且兩岸人民都能接受的方式。原先的內容，包括「我們不支持台獨」等文字遭刪除。

美「維持一中政策承諾」

事實清單載明，美國依循台灣關係法提供台灣必要的防禦物資與服務，以確保台灣維持足夠的自我防禦能力，也讓台灣足以抵禦任何危及台灣安全、社會、經濟和人民的訴諸武力的情況，或者其他形式的脅迫。

本報記者隨後寫信詢問國務院，這是否代表美國面對台獨的態度出現變動？國務院發言人否認。

國務院發言人指出，美國維持對一中政策的承諾，重申美國政策以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引；美國反對任何一方改變現況，並支持兩岸對話。

他重申，美國期待兩岸分歧以和平、不受脅迫方式解決，且為兩岸人民都能接受的方式。

國務院發言人強調，美台之間有非常強健的非正式關係，美台之間共享相近理念價值、深層經貿連結和堅實的人民對人民關係。事實清單是按例更新內容，以告知大眾美台之間非正式關係的現況。

程建人：不必作過度解讀

我外交部表示，注意到美國國務院二月十三日更新官網美台關係現況頁面，文字內容正面友我，反映台美緊密友好的夥伴關係。外交部長林佳龍表示，歡迎相關內容所展現對台美關係的支持與正面立場。

外交部前部長程建人說，歷任美國政府描述對華關係時，措辭常會有一些變化，「不支持台獨」在歷年文字中時有時無；至於兩岸問題應由雙方人民接受方式解決，則是美方一貫的立場。程建人強調，美方的中國政策仍奠基於三公報、台灣關係法與六項保證，立場未改變；此事縱然值得關注，但不必作過度的解讀。