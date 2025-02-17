新聞眼／個人秀變接力 民眾黨轉型第一步

民眾黨主席補選落幕，立委黃國昌取得壓倒性勝利，正式成為前主席柯文哲接班人，黃國昌昨天也言必稱「延續柯文哲的理念」。但後續要面對立委兩年條款、壯世代圖利等爭議，更手握二○二六年地方選舉提名權，黃除了延續柯路線，能否帶領白營轉型？小草仍然相挺？都是挑戰。

民眾黨延續柯文哲「一日北高」騎乘自行車活動，秉持「一個人走得快，一群人走得遠」的精神，黃國昌昨天率領多位黨公職展開集訓，成為當選黨主席以來首個公開行程。黃國昌受訪時表示，柯文哲過去建立「以汗水代替淚水」的優良傳統，即便現在被關押在台北看守所，民眾黨依然延續這樣的傳統，但今年會透過接力的方式完成。

黃國昌言下之意，一日北高已從柯文哲「個人秀」，變成「團隊接力」，這也是民眾黨第一個轉變的開始。

從點頭加入民眾黨擔任不分區立委，再到去年承擔緊急應變小組召集人，黃國昌充分展現「尊柯打綠」的態度；但黃國昌畢竟不是柯文哲，民眾黨想擺脫「一人政黨」的既定印象，也有賴新任主席帶領轉型。更何況，歷經柯文哲涉案被起訴，民眾黨也到了必須徹底整軍的階段，在尊柯與求變之間，黃國昌勢必作出抉擇。

另外，值得觀察的是，此次黨主席補選，根據民眾黨公布數據，黃國昌得票數八九○三票、前立委蔡壁如得票數三六○票，黃的得票率雖高達百分之九六點一一，可謂輾壓式勝出，但整體投票率僅為百分之四十七點九五，亦即有過半黨員未如期線上投票，黃國昌除了後續要撫平黨內選舉裂痕，個人領導風格能否服眾，也是一大考驗。

二○一五年，黃國昌帶領時代力量開創第三勢力新局面；十年之後，他已轉而扛起民眾黨生死存亡的重擔。

作為國會第三大黨，民眾黨主席一職動見觀瞻，黃國昌既要拿捏藍白在國會及選舉的競合關係，也決定國內政治第三勢力的走向與發展，自己的責任更重，政黨的使命也更艱巨。