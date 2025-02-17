新聞眼／藍回防民生 綠仍打抗中牌

立法院經歷一整年紛擾，藍營在新會期要另闢戰場拚民生法案。相形之下，賴政府將推國安法制改革，防中共統戰。民進黨欲藉抗中保台鞏固基本盤，但選擇兩岸老劇本，反而更凸顯國民黨想營造的「藍拚經濟、綠搞政治」對比。

去年大選，賴清德總統以五百五十八萬票當選，與四年前蔡英文相比，流失兩百多萬張選票，除了映照民眾對執政現狀的不滿，更顯示民進黨長期操作的亡國感敘事，已讓「抗中牌」動員效果遞減，對中間選民的吸引力更是顯著下降。

賴清德上任尚未一年，為拉長「大罷免」戰線，放任朝小野大的國會衝突加劇，民生經濟政策也因朝野互鬥而失焦。面對執政困境，民進黨再出老招，祭出意識形態戰略；隨著美國總統川普上任的新變局，國安相關修法彷彿了賴政府的新法寶。

不同於民進黨力推國安法案，國民黨這會期高舉「民生優先」大旗，除了推出能源、ＡＩ、長照修法，近來拋出「還勞工七天假」、「還稅於民」等主張，引發討論熱度，也恰恰對照民進黨「心中最軟的一塊」只是口號。

民進黨政府此刻端出國安法案，除了凝聚反中同溫層，更不無挑起政黨對立之意；對於藍營主張的能源、勞工、超徵稅收議題，只要泛政治化，並上綱到「配合中國滲透」或「破壞國家安全」層次，至少就能激化支持者衝撞。

只是，立院已經吵了一年，民眾真的願意繼續為「政治法案」埋單？藍營今天拋出的能源政策修法建議，固然還有待凝聚國人共識，但起碼是面對ＡＩ時代能源問題的務實態度。就看朝野各有盤算下，誰更能讓民眾有感？