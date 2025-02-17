藍白拚民生法案／還錢於民、停砍公教年金待整合

立法院新會期開議在即，在野齊拚民生法案，尤其「還錢於民」、停砍公教年金等成熱門議題。國民黨團表示，過去有與民眾黨團共推及溝通法案經驗，會再找時間討論；民眾黨團也說，會聆聽各界意見，將秉持過去兩會期遵循的原則，思考優先法案並與國民黨團協商。

外界觀察，藍白在超徵稅收「還錢於民」全民普發現金一萬元，以及停砍公教年金等議案，支持態度似乎並不同調。

國民黨團書記長王鴻薇說，目前還沒有正式與民眾黨團溝通，會再找時間討論優先法案細節，也會注意民眾黨團對相關法案的看法；民眾黨團總召黃國昌表示，未來將舉行公聽會聆聽各界意見，再提出妥適且完整的計畫「還錢於民」，以實現台灣公共政策真正價值。

王鴻薇表示，目前針對各類法案都在集思廣益中，像黨中央今會先開記者會闡述法案，黨團內部也會整合相關民生法案，再來是與民眾黨間的相關法案，都會做整合及推動。她舉例，像過去就與民眾黨團共推財劃法，憲訴法則是與民眾黨團溝通，這些都是當時優先法案，這會期也會以同樣模式處理。

「我們會非常樂意跟另外一個在野黨，針對本會期可以合作、福國利民的優先法案進行討論。」黃國昌也說，民眾黨團三長商討本會期優先法案後，會再以最開放的態度，與國民黨團溝通協商。