綠營盤點法案 續推立委赴中納管 三面向聚焦國安

賴政府定調啟動國安法制改革，防制中國統戰，目前共盤點十多項法案，包括反滲透法、國家安全法、兩岸人民關係條例及資安相關法制，盼透過加強管轄密度、完備法制、提高違法罰則，擴大國家安全網；去年持續卡關的「立委赴中納管」也將續推。

賴清德總統日前召開國安高層會議，宣示持續推動國安法制改革，因應中國大陸對台滲透、打壓日益劇烈。行政院優先法案中也羅列強化安全韌性面向，將推動「資通安全管理法修正草案」、「個人資料保護法部分條文修正草案」、「陸海空軍刑法第廿四條修正草案」，盼提升個資保護及資安能量，鞏固國家安全。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，國安法制改革共有三大面向，第一是完備相關法條，第二是加嚴現行管轄密度，第三是提升違法罰則，如加重退役、現役軍人危害國安、從事間諜活動處罰。

此外，綠營也盤點藍營所提的國安爭議法案，包括陸配取得身分證規定從六年縮短成四年的兩岸人民關係條例修法草案、引進陸資參與離島重大公共工程的離島建設條例修法草案，以及架空總統國安決策權的「國家安全戰略法草案」，未來將加強論述與攻防。

民進黨立委沈伯洋去年推立委赴中納管的修法，他稱新會期將續推，另推刑法外患罪修法，針對四種通謀行為訂定相關罰則。民進黨立委王定宇也預計提案，針對現役軍人向解放軍效忠等行為加重罰則。