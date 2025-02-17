主導議題 朱立倫今啟動能源戰場

國民黨主席朱立倫今天將公布國人對能源政策修法方向的看法，並進一步提出能源政策修法建議。中央政府總預算案陷僵局，立法院長韓國瑜明天召集朝野協商，國民黨要將議題戰場主動權拉回能源政策。

國民黨在立法院新會期優先法案包括修正「核子反應器設施管制法」，將核電延役，由現在四十年延長到六十年，以及修正氣候變遷因應法與環境基本法，將「非核家園」改為「非碳家園」等。

今年四月，台灣的民生用電及工業用電價格有可能全面調漲，核三廠今年五月除役後，台灣將正式邁入非核家園。朱立倫近日已在不同場合多次呼籲賴政府專心面對貿易戰、ＡＩ戰，不要每天只想著政治及如何打擊在野黨，朝野現應一致努力面對國際挑戰。

國民黨立院黨團首席副書記長羅智強說，核電延役是國民黨長期的主張，他自己也有相關提案，民進黨錯誤的能源政策，不但遺禍台灣，也變成圖利「綠友友」的貪腐溫床；朱立倫聚焦能源政策，黨團及所有黨籍立委當然會全力支持配合。

藍營人士表示，關稅貿易戰及ＡＩ產業發展都與能源息息相關，黨團、智庫與黨中央的三方平台，在資訊與政策確實該更加緊密；朱立倫將主戰場拉回外界關心的能源議題，可讓國民黨立委在立院攻防時，更有民意與立論基礎。

民眾黨立法院黨團日前公布的優先法案中，包括修正電業法，明定電力可靠度審議會召開頻率，並且要求資訊公開透明；逐年降低火力發電占比，同時延後台電分拆期限；設立電力交易所，杜絕綠電弊案與人謀不臧，確保電力立場公平透明。

針對國民黨團有意優先推動非核家園改為「非碳家園」，民眾黨團總召黃國昌先前受訪時說，秉持過去遵循的原則，非常樂意與國民黨團討論，接下來也會安排黨團幹部會談，共同商討本會期想推動的優先法案。

台電表示，現階段我國核電廠延役除有法規限制外，技術上仍須面對用過核燃料處置及安全審查程序，這都需要社會的支持和地方的同意。台電持續關注也尊重各界對核能議題的意見與討論。