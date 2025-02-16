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程建人：國務院措辭改變 不代表支持台獨

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
前外交部長程建人。聯合報系資料照，記者杜建重／攝影
前外交部長程建人。聯合報系資料照，記者杜建重／攝影

美國國務院網站上，描述對台關係的「事實清單」（fact sheet）文字調整，刪除不支持台獨文字，但新增兩岸分歧應由雙方人民都能接受的方式解決。外交部前部長程建人說，美方的中國政策仍然奠基於三公報、台灣關係法、六項保證等；歷任美國政府描述對華關係時，措辭常會有一些變化，「不支持台獨」在歷來這類文字中時有時無；至於兩岸問題應由雙方人民接受方式解決，則是美方一貫的立場，不是新主張。

程建人說，國務院的文字敘述中，仍保持「一中政策」與「反對片面改變現狀」等基本元素。這次未寫出「不支持台獨」，獨派人士不必因此特別感到高興，認為美國對台獨的尺度放寬；另一方面，對岸也可能會對此有意見，可能影響接下來華府與北京的互動。總之，事情值得關注，但不必作過度的解讀。

台灣關係法 台獨 美國

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