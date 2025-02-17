國民黨團 籲我面對貿易戰才務實

美國國務院官網中刪除「不支持台獨」、加入「期待兩岸分歧和平解決」等文字，國民黨主席朱立倫昨天表示，穩定兩岸關係，透過對話交流創造和平環境，任何改變現狀或製造衝突都是不應該的，這是大家所期待，相信也是美方主要立場。

甫當選民眾黨主席的立委黃國昌感謝川普政府持續支持台灣，反對中國改變台海現狀及危及人民安全，他認為此舉促進兩岸溝通對話，維持台海和平等價值，使台灣在國際扮演更重要角色。

國民黨團書記長王鴻薇分析，川普政府很多東西都是拿來交易，關稅、台海局勢都是談判手法之一，與美國關係還是要聚焦務實問題，比如報復性關稅風暴中，台灣有哪些產業受影響？政府也應對台積電等半導體產業未來拿對策。

民眾黨立委林憶君指出，川普重返白宮強調美國利益優先，國務院因應國際局勢變化微調文字內容是正常之舉，我國仍須進一步觀察局勢變化，尤其當中加入「期待兩岸分歧能夠以和平、非脅迫的方式…解決」，是否暗示川普政府顧及兩岸敏感神經尚待觀察，不宜過早下定論。

民進黨立委則對美國國務院做法大表肯定。王定宇直呼是「突破框架的改變」，文書內容將台灣定義成民主政治實體、美國重要夥伴，同時將中國視為戰略競爭關係，經貿關係也提升一步，未來如何落實為政見值得審慎觀察；陳冠廷認為，川普政府對中國「系統性」威脅有非常清晰的認知，且對台支持不斷上升，實質或象徵意義都很正面，對其他歐洲、亞太夥伴將有領導作用，台灣要抓緊時機，確保有足夠的安全力量。