美日韓外長 挺台國際參與

美國國務卿魯比歐十五日首度與日、韓兩國外長會晤，三人強調維護台海和平穩定重要性，反對片面以武力或脅迫改變現狀的企圖，鼓勵和平解決兩岸問題，並支持台灣有意義地適當參與國際組織。相較於去年二月的三國外長聲明，支持台灣國際參與是新增內容。

我外交部長林佳龍對美日韓外長聲明表達誠摯歡迎與感謝。他說，台海和平穩定已是國際共識與共同利益，攸關各國福祉並與區域及全球和平繁榮密不可分，我國作為國際社會負責任的成員，將持續提升國防能力、強化經濟韌性，與美日韓等理念相近夥伴共同合作，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

魯比歐和南韓外交部長趙兌烈、日本外務大臣岩屋毅在慕尼黑安全會議場邊會談。美國國務院新聞稿指出，三外長重申美日韓不可動搖的夥伴關係，強調對印太區域安全和繁榮的共同承諾，強調維護台海和平穩定重要性是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素。三人也提到將致力透過開發美國實惠可靠的能源與自然資源以強化能源安全合作，同時承諾強化關鍵及新興科技領域合作，並計畫強化三國國家實驗室的合作。