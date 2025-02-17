聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／國務院修文字 未必是川普真實心意

聯合報／ 華盛頓記者陳熙文

美國國務院更新官網上關於美台關係的內容，刪去「不支持台灣獨立」文字，在全世界正關注美國總統川普如何調停俄烏戰爭之際，國務院做出文字調整令人頗感意外。

從國務院事實清單（fact sheet）前後文來看，雖然官網內容有所不同，但仍重申「反對任何一方單方面改變現狀」，可見美國的根本立場沒有改變，依然不支持台灣單方面宣布獨立。

川普上任初期，有兩大外交任務，一要鞏固美國在西半球勢力，二要調停以哈衝突和俄烏戰爭；美台關係乃至於台海議題，除了晶片、半導體之外，恐怕尚未出現在川普的雷達上。此番文字調整，或可視為由國務院主導。

川普此次用人都是自己定奪，其行政團隊似乎均充分獲得信任。國防部長赫塞斯日前出席北約會議，稱烏克蘭回到戰前領土不切實際，且不相信烏克蘭應成為北約會員，消息傳回美國，川普表示不清楚赫塞斯具體說了什麼，但贊同赫塞斯的想法。可見只要是符合川普「美國優先」大方向，川普未必過問細節怎麼執行。

國務卿魯比歐擔任聯邦參議員期間就被視為對中鷹派，他也一直對美中競爭感到憂心，同時對台灣保持友善，但任國務卿後也不迴避過往立場，日前訪問瓜地馬拉還主動提及台灣和瓜地馬拉外交關係。

國務院調整美台關係文字內容，國務院主導的可能性高，一方面向台灣釋出善意，安撫民進黨政府近期可能對川普政府湧現的焦慮；另方面也保留文字上的彈性，為美方未來與中國大陸談判時製造更多籌碼。當然，亦不能排除這是一齣川普對中國大陸扮白臉、國務院負責扮黑臉的兩手策略。

賴政府或可對這次的文字調整抱持樂觀態度，視其為美國國務院對台灣表達支持的訊號，但不可不察的是，國務院的動向未必能代表川普的真實心意。

川普今年重返白宮有意追求歷史定位，日前提出希望被後世記得是「和平使者」（peace maker），並預告將在國際情勢緩和後與中俄領袖會面，討論減少三方的國防支出；到時，台海議題會不會成為談判桌上的籌碼，恐不是國務院說了算。

拜登政府曾在二○二二年刪除「台灣是中國的一部分」及「美國不支持台獨」等文字，引發對岸強烈不滿；川普政府上台後出現同樣的操作，陸方是否仍大動作反擊，還是象徵性譴責或選擇隱忍、有待觀望？而對岸的態度，可視為美中今後關係的風向球。

國務院 川普 美國

延伸閱讀

川普、普亭通電話…芬蘭總統：美俄談判絕不能重塑歐洲安全體系

NHL／川普惹怒加拿大人 美加冰球大戰開賽9秒3度幹架

川普批台灣搶生意 「3套劇本」台積電最不怕晶片關稅

川普「MAGA風暴」席捲歐陸！美媒：連番震撼教育 掐得歐洲難喘氣

相關新聞

官網刪除「不支持台獨」文字 美國務院：對台態度未變

美國國務院十三日更新在官網上的美台關係現況內容，刪除美國「不支持台獨」等文字，新增「兩岸分歧應由和平方式解決，不受到脅迫...

黃國昌：2026全國都是責任區

民眾黨主席補選由立委黃國昌勝出。他昨天表示，今年二二八仍會接續舉辦「一日北高」騎乘自行車，但不同於過去由前主席柯文哲一人...

主導議題 朱立倫今啟動能源戰場

國民黨主席朱立倫今天將公布國人對能源政策修法方向的看法，並進一步提出能源政策修法建議。中央政府總預算案陷僵局，立法院長韓...

美國務院更新官網 學者：文字保留彈性 美立場未變

針對美國國務院更新官網，中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正認為，美國的立場並沒有根本性改變，只是文字上保留彈性空間，「台...

2026藍白合？ 朱立倫喊共推民生法案

黃國昌當選民眾黨主席，藍白二○二六年地方選舉是否合作，引發關注。國民黨主席朱立倫昨未正面答覆相關話題，僅表示，為讓民眾過...

新聞眼／個人秀變接力 民眾黨轉型第一步

民眾黨主席補選落幕，立委黃國昌取得壓倒性勝利，正式成為前主席柯文哲接班人，黃國昌昨天也言必稱「延續柯文哲的理念」。但後續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。