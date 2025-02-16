尊侯友宜「不是民眾黨敵人」 黃國昌喊2026白戰將需備2條件

民眾黨新任主席黃國昌今出席新北黨部幹部座談會，提及新北市長侯友宜時，再度肯定侯在地方經營強、扎根頗深，直言侯友宜並非民眾黨的敵人，只是政治競爭對手，如何從別人身上學習很重要。此外，黃也強調，民眾黨2026年在全國的布局如同新北，候選人應自帶流量、掌握地方脈動。

黃國昌直言，侯友宜2022年之所以能大勝對手，憑的是他深入基層，知道里長們在關心什麼，掌握地方脈動，實踐大里長、小議員。黃說，從別人身上學智慧很重要，知道居民關心什麼，下一步便是解決問題，比如板橋殯儀館在地優化、蘆南蘆北都市計畫、五泰輕軌等市政問題時，候選人應要非常熟悉，且向市民報告採取的立場，才有資格要求將選票託付他們。

另外，黃國昌認為，民眾黨2022年選舉很多人犯了最大錯誤，以為站在前主席柯文哲旁就能當選，民眾黨未來要栽培的戰將，每個人都要自帶流量，同時掌握地方里長屬性，是否有鬆動可能性。

「你的老闆是誰，一點都不重要。」黃說，民眾黨重視的是理念、價值及能力，雖然民眾黨資源，相比藍綠兩大黨處劣勢，但民眾黨沒有其他選擇，就是往前衝，因此2026年布局會比大家想得更快，且在全國的布局猶如新北布局。