美國務院官網刪「不支持台獨」 白委：不宜過早下定論

美國國務院更新美台關係現況，刪除美國長年來的立場「不支持台獨」，民眾黨立委林憶君今天表示，美方加入「期待兩岸分歧能夠以和平、非脅迫的方式，兩岸人民都能接受的方式得到解決」，是否暗示總統川普重返白宮後，開始顧及兩岸敏感神經，尚待觀察不宜過早下定論。

美國國務院官網上周更新美台關係現況，刪除美國長年來的立場「不支持台獨」，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決，同時強調「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework，GCTF）為「擴大台灣國際參與、強化與其他國家互動的國際平台」，舊版則將其定義為「展示台灣技術優勢的架構」。

林憶君透過新聞稿指出，美國對台政策始終遵循「一法三公報」，同時更以「台灣關係法」、「六項保證」作為基礎，相信川普上任後也將持續對台灣的支持，如果我國能夠與中美雙方皆維持「兩面交好」、創造美中台關係「三贏」的機會，肯定會是最佳的戰略選項。

林憶君說明，如今川普重返白宮，強調美國利益優先，美中關係被定位為重要地緣政治挑戰，更為將印太地區的安全與穩定，作為美方重要的關注焦點，美國國務院因應國際局勢變化，微調文字內容也是正常之事，台灣是關鍵的安全和經濟夥伴，仍須進一步觀察局勢變化。

林憶君認為，面對現在的美中台三邊關係，應該時時刻刻保持敏感神經，以確保台灣的長久利益，找出美中台關係「三贏」的機會，畢竟就現實來說，美國與台灣已經是全球合作夥伴關係，然而中國對台灣來說，惡鄰居也是重要的貿易對象，因此未來在處理美中關係時，仍須謹慎思考如何在美中戰略競爭中安全自處。

林憶君指出，美國國務院網站此次更新，對照美國在台協會（AIT）尚未更新的版本，國務院雖然把「我們不支持台灣獨立」拿掉，但是也在後面加入一句「期待兩岸分歧能夠以和平、非脅迫的方式，兩岸人民都能接受的方式得到解決」，是否暗示川普重返白宮，開始顧及兩岸敏感神經，尚待觀察不宜過早下定論。

林憶君表示，隨著川普重返白宮，美方勢必持續關注台海問題，呼籲賴政府不要再執迷不悟，拿出真心誠意「國和萬事興」，面對全球詭譎多變的國際情勢，麻煩賴清德總統把眼光放長遠，強化自我防衛能力與經濟及社會韌性，同時深化台美全方位的夥伴關係，共同促進台灣利益與人民福祉，守護印太區域的和平、穩定與繁榮。