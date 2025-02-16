美國務院刪不支持台獨 黃國昌：樂見川普強化台美關係

美國國務院網站更新美台關係現況，刪除「不支持台獨」文字，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。民眾黨主席兼立法院黨團總召黃國昌表示，樂見美國總統川普支持台灣、強化台美關係，希望未來有更實質且緊密的合作。

美國國務院官網更新美台關係現況，刪除「不支持台獨」文字，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決，同時強調「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework，GCTF）為「擴大台灣國際參與、強化與其他國家互動的國際平台」，舊版則將其定義為「展示台灣技術優勢的架構」。

黃國昌今天透過文字回應，感謝川普政府持續支持台灣、強化台美關係，對於維持台灣的民主自由，反對中國片面改變台海關係現狀，並且支持台灣自我防衛能力，反對以脅迫方式危及台灣人民的安全與社會經濟體制，同時促進兩岸溝通對話，維持台海和平等價值。

黃國昌指出，自己在2012至2013年獲得美國國務院邀請，赴美擔任傅爾布萊特學者計畫（Fulbright scholar），深刻體認到這樣的交流，有助於促進台美人民相互理解，並且形成更緊密的合作關係，民眾黨希望推動台美間在各領域、各層面的人才流動與彼此學習。

黃國昌也說，樂見美國持續支持台灣，有意義地參與國際組織，希望讓台灣人民的聲音被聽見，也使台灣在國際社會中扮演更重要的角色。

黃國昌表示，展望台美在經貿、科技、文化及教育，希望未來有更實質且緊密的合作，共同促進兩國人民福祉，民眾黨樂於扮演更積極的推手，而今年也將籌劃前往華府參訪，預計與各界人士有更多深入交換意見的機會，為台美關係的強化貢獻心力。