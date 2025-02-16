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議題主戰場拉回能源 朱立倫明親開記者會談核電

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）中午出席在中央黨部舉行的「新住民回娘家蛇年新春團拜」。朱立倫致詞表示，國民黨是多元包容及團結的政黨，感謝各地新住民的支持。記者林伯東／攝影
國民黨主席朱立倫（中）中午出席在中央黨部舉行的「新住民回娘家蛇年新春團拜」。朱立倫致詞表示，國民黨是多元包容及團結的政黨，感謝各地新住民的支持。記者林伯東／攝影

立法院年前通過中央政府總預算案，至今未送出立法院，立法院長韓國瑜周二（18日）將召集朝野協商。國民黨主席朱立倫明上午將於國民黨智庫親自主持記者會，公布核電延役相關民調，要將議題戰場主動權拉回能源政策。

朱立倫日前在中常會透露，本會期將以民生為主軸，優先法案包括「電業法」讓獨立專業的監督委員會取代能源局、「核子反應器設施管制法」將核電延役，由現在40年延長到60年，以及「氣候變遷法」、「環境基本法」也要修正，把過去非核家園改為非碳家園。

朱立倫近日也在不同場合多次強調台灣是高度依賴出口與外貌的經濟體，國際局勢變化對台灣影響深遠，呼籲賴政府專心面對貿易戰、人工智能（AI）戰，不要每天只想著政治及如何打擊在野黨，現在朝野應該一致努力面對國際挑戰。

對於賴總統日前召開國安會議，朱立倫也批評，結論仍是在用提高國防預算，強化意識形態對抗，缺乏實質應對方案，也看不到解決對等關稅貿易戰的專業。

藍營人士表示，接下來的關稅貿易戰以及AI產業發展，都與能源息息相關，黨團、智庫與黨中央的三方平台，在資訊與政策確實應該更加緊密。未來立法院即將面臨一波紛亂前，朱立倫將議題戰場主軸拉回外界關心的能源議題，可讓國民黨立委在立院攻防時，更有民意與立論基礎。

國民黨 朱立倫 立法院

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