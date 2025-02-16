美國務院網站刪不支持台獨 朱立倫：美方立場一致

美國國務院官網刪除「不支持台獨」文字，國民黨主席朱立倫今天說，美方立場都是一致的，台灣自己要穩定兩岸關係最重要，透過對話交流，能夠創造和平的環境，任何改變現狀或製造衝突，都是不應該。

美國國務院官網刪除「不支持台獨」文字，朱立倫中午出席黨部舉辦的新住民新春團拜致詞時表示，台灣新住民約有60萬人口，是非常重要的族群，其中來自中國大陸、香港、澳門約有40萬，新住民帶給台灣社會最重要的就是精彩文化；不管來自中國大陸、香港、澳門、越南、印尼、菲律賓，都歡迎加入這個大家庭，國民黨是多元包容且團結的政黨。

朱立倫表示，今天是春節團拜，國民黨要更團結面對民進黨惡罷，大家反惡罷，全力支持國民黨的立委。

此外，針對美國國務院官網刪除「不支持台獨」文字，朱立倫在受訪時強調，美國國務院發言人已經說明美方立場都是一致的，台灣自己要穩定兩岸關係最重要，透過對話交流可以創造和平環境，任何改變現狀或製造衝突都是不應該，這是大家的期待，相信也是美方主要立場。

談到民眾黨立委黃國昌當選民眾黨主席，2026年地方選舉是否合作等議題，朱立倫表示，祝福黃國昌帶領民眾黨黨務一切順利，他昨天在第一時間也表達了祝賀，相信不管在立法院黨團，或者是在地方，都有很多共同努力的地方；尤其為了讓民眾過好日子，團結推出很多重要的民生法案，讓台灣更好。