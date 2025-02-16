影／民眾黨主席黃國昌勝出 朱立倫：第一時間表達祝賀

國民黨主席朱立倫中午出席在中央黨部舉行的「新住民回娘家蛇年新春團拜」，與新住民互動融洽。朱立倫致詞表示，國民黨是多元包容及團結的政黨，感謝各地新住民的支持，使其在地方選舉中逐步獲得成功。特別是在去年的立法院，國民黨成為最大的多數黨，雖然總統大選沒成功，面對未來的挑戰，國民黨仍會在立法院全力以赴，為大家努力打拚。

會後朱立倫受訪時被問到，民眾黨主席補選由黃國昌勝出，朱立倫表示祝福黃國昌主席帶領台灣民眾黨黨務一切順利，他昨天在第一時間也表達祝賀，相信不管在立法院黨團或者是在各地方，都有很多大家共同努力的，尤其是共同為台灣民眾能過好日子，推出很多重要的民生法案共同團結努力，讓台灣更好。 國民黨主席朱立倫（前中）中午出席在中央黨部舉行的「新住民回娘家蛇年新春團拜」，與新住民一同合影。記者林伯東／攝影 國民黨主席朱立倫中午出席在中央黨部舉行的「新住民回娘家蛇年新春團拜」。記者林伯東／攝影 國民黨主席朱立倫（左）中午出席在中央黨部舉行的「新住民回娘家蛇年新春團拜」，與新住民互動融洽。記者林伯東／攝影