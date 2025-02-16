立委陳昭姿遭質疑未利益迴避？ 衛福部最新預告這件事

衛福部健保署為審查健保給付藥品，每二個月召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬定會議」，近日衛福部最新公告，明訂未來藥物共擬會議召開時，應邀不具民意代表身份的代表出席。此為民進黨立委林淑芬於立法院社會福利及衛生環境委員會上個會期質疑，民眾黨立委陳昭姿擔任藥物共擬會委員違反利益迴避。衛福部當時表示，藥物共擬會議委員任期將至，將審慎檢討。

衛福部最新公告「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬定辦法」修正第四、第六條草案預告，明訂藥物共擬會議召開時，應邀不具民意代表身份的代表出席。林淑芬去年於立院質詢衛福部長表示，藥物共擬會議全掌握藥物是否納入健保給付的大權，但立委占了一個民間代表的缺，又同時要監督行政機關，是否未迴避利益？

陳昭姿當時回應，她自2013年起以專家身分參與共擬會議，直至去年2月1日就任立委後，第一次參加會議時也主動提出，她有立委身分，請健保署釐清確認，是否能繼續擔任專家委員，若不適宜，請告訴她，以便進行後續程序，但在場官員裁示並無問題，希望繼續借重她的專業。她說，如果林淑芬認為民代不能擔任共擬會委員，歡迎修法。

衛福部健保署副署長龐一鳴指出，草案修正原因有二，第一、健保藥物共擬會議在審查藥物給付時，與會委員需保持公正客觀，但民意代表對政府機關有監督權，並常接受選民委託，礙於民意代表身份，在處理健保藥物給付有其困難，且這在法律架構上會是問題。第二、立委陳昭姿擔任共擬會議委員遭到質疑也是原因之一，因而修改規定。

衛福部表示，本次修正草案是為避免影響保險對象使用藥物的權益，使藥物能盡早納入健保給付。對於本公告內容有任何意見或修正建議者，請於公告刊登公報次日起7日內陳述意見或洽詢。龐一鳴說，草案預告期結束後，將先收集意見，如果一切順利，預計本月底、三月初新制就可上路，並從本屆委員會遴選開始。

陳昭姿立委辦公室則以先前的公開聲明回應，針對健保署修正內規，規範「全民健康保險藥品專家諮詢會議」、「全民健康保險藥物共同擬訂會議」委員均不得有民意代表身分一事，她從不戀棧任何位置，能貢獻所長給國家、確保病友能有合理妥善健保醫療是她過去一路參與的理由。

陳昭姿指出，健保署長石崇良署長曾說，這次修改規定是因考量立委具「受遊說者」角色，接受各種利益團體遊說，若參與審議，立場上恐有偏頗且容易遭受質疑，但她認為，石崇良這個理由是完全搞不清楚「遊說法」的規範目的，因類似的「關說、請託、施壓」態樣，按石崇良論點，行政官員、公務員也會被各利益團體「關說、請託、施壓」，難道這些行政官員也要排除參與會議嗎？

陳昭姿說，她擔任健保署專家委員30年，從不為特定廠商牟利，始終以病友權益為優先，去年3月健保署召開脊髓性肌肉萎縮症 (SMA)藥物給付專家會議時，台灣生命之窗慈善協會理事長李怡潔，希望她能出席會議，因為她多年來在專家會議展現的態度與理念，能讓病友們信任並較為安心。

陳昭姿說，健保署修改任何規定，她均尊重，但配合執政黨立委含沙射影的質詢，營造這是「陳昭姿條款」，她無法接受。請行政機關不要雙重標準，該排除相關對象參與特定會議，就通盤檢討，並呼籲健保署，健保相關會議攸關國人健保醫療資源是否用在刀口上，請公開透明、全程直播專家會議及共擬會議的討論過程。