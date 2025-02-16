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美國務院官網刪不支持台獨 外交部：反映緊密夥伴關係

中央社／ 台北16日電

美國國務院日前更新美台關係現況，刪除「不支持台獨」，並支持台灣國際參與。外交部今天表示，這反映台美緊密友好的夥伴關係，外交部長林佳龍致謝川普政府對台重視，台灣會持續強化自我防衛能力與經濟及社會韌性。

美國國務院13日更新官網的美台關係現況，刪除美國長年來的立場「不支持台獨」，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。新版內容支持台灣國際參與的語氣更強，還提到台灣與五角大廈的合作。

外交部上午回覆中央社提問表示，美國國務院更新頁面內容正面友台，反映台美緊密友好的夥伴關係。國務院除再次確認台灣是領先的民主政體與科技重鎮，及美國在印太區域的關鍵夥伴，並彰顯台灣已成為美國在貿易與投資、半導體及其他關鍵供應鏈、投資審查、科技、健康、教育及推動民主價值等領域的重要夥伴。

外交部指出，國務院並彰顯台美貿易與投資關係不僅促進美國利益，也為美國創造經濟與就業機會。美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當的情況下成為正式會員。

外交部長林佳龍表示，歡迎相關內容所展現對台美關係的支持與正面立場，感謝川普政府持續恪守「台灣關係法」與「六項保證」，展現對於台海和平穩定、台美經貿科技夥伴關係、以及台灣國際空間的重視。

林佳龍強調，台灣會持續強化自我防衛能力與經濟及社會韌性，堅定守護家園，同時深化與美國等理念相近國家的合作，共同促進台灣及各國的共同利益與人民福祉，以及區域的和平、穩定與繁榮。

台美關係 外交部 美國

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