美國務院刪不支持台獨 王定宇列4大觀察重點讚突破框架

川普上任美國總統後，美國國務院官網更新美台關係現況，刪除不支持台獨，並強調拒絕脅迫，被視為重大變革。民進黨立委王定宇直呼這是「突破框架的改變」，不僅移除不支持台獨，增加協助台灣成為國際組織會員、提供台灣自我防衛力量，經貿關係上也往前提升一步，未來如何落實為政見，值得審慎觀察。

王定宇說明，美國會定期更新對各國或各地區現況的政策導引，以及關係的定義，最新對台、對中文書中顯著突破以往框架；美國此次將台灣定義成民主政治實體、科技領先國度，且為美國重要的夥伴關係，同時將中國視為戰略競爭關係、美國最大威脅，刪除援助文字外，也條列人權脅迫、破壞區域和平、經貿不公等惡行。

針對美國對台關係文書重大改變，王定宇說明，文書中拿掉「不支持台獨」字樣，改以反對任何武力脅迫改變台灣現況，若要改變現況必須尊重台灣人民意願；另針對支持台灣自我防衛、提供資源，過去是提供資源給台灣人民，這次將人民拿掉，變成提供資源給台灣。

另在台灣國際參與部分，王定宇指出，過往是支持台灣有意義的參與國際組織、推動台灣參加非以國家為入會資格的國際組織，現在改為支持台灣有意義的國際參與，並成為會員，這正是美國國務卿盧比歐長期推動的友台方案，這次寫在美台關係文書裡面，未來將成為政策導引。

王定宇另舉例，台美進行全球合作當前是透過全球合作暨訓練架構（GCTF），以往文字是「讓世界各國看見台灣的經濟科技實力」，這次GCTF特別提到擴大台灣跟各個國家的往來跟交流；在科技領先部分，更要推動台灣與美國合作，發展相關的科技、經貿項目。

他認為，這份文書內容中能看到台灣的機會、台灣關係穩固發展，當然也有隱憂，未來川普政府如何落實相關說法、指引，再落實為政策，值得台灣關心，相關實質作為也將掀起國際社會上的變動，除了劍指中國，也對整個第一島鏈、印太地區的政治、安全及經貿環境有相當大的改變。