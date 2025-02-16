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主席補選勝被嗆騙票 黃國昌反嗆王婉諭側翼當到變小丑

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢前年在凱道舉行集會，時代力量黨主席王婉諭（中）、時任立委邱顯智（左）與陳椒華（右）出席。記者陳正興／攝影
民眾黨立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢前年在凱道舉行集會，時代力量黨主席王婉諭（中）、時任立委邱顯智（左）與陳椒華（右）出席。記者陳正興／攝影

民眾黨立委黃國昌昨天在黨主席補選中勝出，時代力量黨主席王婉諭痛斥騙票。黃國昌今天對此表示，時代力量有其政黨主體性，民眾黨只能選擇尊重，不過與其成為民進黨的側翼，不如專注在贏得更多選民支持，「有時候側翼當到自己變成小丑，真的蠻可惜的。」

黃國昌昨天發表勝選感言，提及民進黨背棄清廉、勤政、愛鄉土的價值，民眾黨有責任扛起本土進步政黨的冀望，王婉諭隨即在臉書提出九大質疑，直指「本土、進步」是堅定的價值信仰，不是民眾黨隨口騙票的工具，黃國昌的當選聲明是今年最好笑的笑話。

民眾黨上午舉行「一日北高」集訓活動，黃國昌會前受訪時表示，時代力量作為另外一個政黨，當然有他們的政黨主體性，至於其他政黨的道路選擇，站在民眾黨的角度只能尊重，「沒有什麼其他要說的。」

不過話鋒一轉，黃國昌也諷刺，作為真正的第三勢力、台灣重要的本土政黨，民眾黨有自己的價值跟方向，「時代力量過去的那些朋友，他們可能要花多一點時間，專注在怎麼贏得更多民眾的支持，一天到晚成為民進黨的側翼，相信這樣的路線，接下去會發生什麼結果也不難預測，有時候不要側翼當到自己變成小丑，蠻可惜的。」

媒體詢問，傳出有部分時代力量人馬入黨，黃國昌表示，其實早在他2023年加入民眾黨，當時就有很多人加入民眾黨，「只是人家沒有敲鑼打鼓地講，而且你們不知道而已」，柯文哲當年以非常客氣的姿態，放下身段親自邀請自己入黨，「未來也會以相同謙卑的姿態，任何有裡念、風骨及能力的優秀人才，我都會邀請大家加入民眾黨。」

此外，臉書社團「協尋黃國昌」號召民眾集結黃國昌服務處，透過丟擲香蕉皮諷刺其政治立場「換皮」，黃國昌聽聞後僅說，「他們要抗議就去抗議，不過垃圾要記得帶走，不要讓清潔同仁負責善後。」

至於柯文哲父親柯承發病情惡化，黃國昌表示，此事關乎柯家人隱私，民眾黨當然非常關心，過程中也會提供協助，時值柯文哲被關押看守所期間，「我們不會讓陳佩琪、柯媽媽、柯美蘭他們獨自面對」，此時此刻希望大家將心比心，尊重家屬隱私並且體諒心情。

時代力量 民眾黨 黃國昌

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