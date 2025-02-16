美國務院刪「不支持台獨」外交部：歡迎展現正面立場

美國國務院13日更新官網上的美台關係現況內容，刪除美國「不支持台獨」等文字。外交部今天表示，歡迎相關內容展現對台美關係的支持與正面立場，感謝川普政府持續恪守「台灣關係法」與「六項保證」，展現對台海和平穩定、台美經貿科技夥伴關係、以及台灣國際空間的重視。

外交部表示，他們注意到美國國務院2月13日更新官網「美台關係現況」頁面，文字內容正面友我，反映台美緊密友好的夥伴關係。國務院除再次確認台灣是領先的民主政體與科技重鎮，及美國在印太區域的關鍵夥伴，並彰顯台灣已成為美國在貿易與投資、半導體及其他關鍵供應鏈、投資審查、科技、健康、教育及推動民主價值等領域的重要夥伴。

美方強調持續關注台海和平與穩定，反對片面改變現狀，期待兩岸分歧能以和平方式解決，也重申依據「台灣關係法」對台灣的安全承諾。國務院並彰顯台美貿易與投資關係不僅促進美國利益，也為美國創造經濟與就業機會。美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當的情況下成為正式會員。

外交部長林佳龍表示，歡迎相關內容所展現對台美關係的支持與正面立場，台灣會持續強化自我防衛能力與經濟及社會韌性，堅定守護家園，同時深化與美國等理念相近國家的合作，共同促進台灣及各國的共同利益與人民福祉，以及區域的和平、穩定與繁榮。