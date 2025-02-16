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藍白齊拚民生法案 還錢於民、停砍公教年金待整合

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）、國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）、國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）。圖／聯合報系資料照片

立法院新會期開議在即，超徵稅收還錢於民、停砍公教年金等議題成熱門討論話題，國民黨民眾黨立院黨團近期將討論優先法案。國民黨團表示，過去有與民眾黨團共推或溝通法案的經驗，本會期也會再找時間討論；民眾黨團也說，會秉持過去兩個會期遵循的原則，黨團三長近期開會商討本會期優先法案。

國民黨團書記長王鴻薇表示，目前針對各類法案都在集思廣益中，國民黨中央明天會先開記者會闡述相關法案，黨團內部也會整合相關民生法案，再來是與民眾黨間的相關法案，都會做整合並推動。她舉例，像過去就與民眾黨團共推「財劃法」，「憲法訴訟法」則是與民眾黨團溝通，這些都是當時優先法案，這會期也會用同樣模式處理。

針對近期討論熱門的超徵稅收還錢於民、停砍公教年金等議案是否可能列為優先法案？王鴻薇說明，目前還沒有正式與民眾黨團溝通，會再找時間討論優先法案細節，也會注意民眾黨團對相關法案的看法。

民眾黨團總召黃國昌先前受訪時表示，民眾黨團秉持過去兩個會期遵循的原則，「我們會非常樂意跟另外一個在野黨，針對本會期可以合作、福國利民的優先法案進行討論」，民眾黨團三長商討本會期想要推動的優先法案，再以最開放的態度，共同與國民黨團溝通協商，屆時有具體結果就會向社會報告。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右）、書記長王鴻薇（中）。王表示，本會期也會再找時間與民眾黨團討論法案；民眾黨立法院黨團總召黃國昌也說，會秉持過去兩個會期遵循的原則，接下來也會安排黨團三長會談，商討本會期優先法案。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右）、書記長王鴻薇（中）。王表示，本會期也會再找時間與民眾黨團討論法案；民眾黨立法院黨團總召黃國昌也說，會秉持過去兩個會期遵循的原則，接下來也會安排黨團三長會談，商討本會期優先法案。圖／聯合報系資料照片

國民黨 民眾黨 溝通

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