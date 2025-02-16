藍白齊拚民生法案 還錢於民、停砍公教年金待整合
立法院新會期開議在即，超徵稅收還錢於民、停砍公教年金等議題成熱門討論話題，國民黨、民眾黨立院黨團近期將討論優先法案。國民黨團表示，過去有與民眾黨團共推或溝通法案的經驗，本會期也會再找時間討論；民眾黨團也說，會秉持過去兩個會期遵循的原則，黨團三長近期開會商討本會期優先法案。
國民黨團書記長王鴻薇表示，目前針對各類法案都在集思廣益中，國民黨中央明天會先開記者會闡述相關法案，黨團內部也會整合相關民生法案，再來是與民眾黨間的相關法案，都會做整合並推動。她舉例，像過去就與民眾黨團共推「財劃法」，「憲法訴訟法」則是與民眾黨團溝通，這些都是當時優先法案，這會期也會用同樣模式處理。
針對近期討論熱門的超徵稅收還錢於民、停砍公教年金等議案是否可能列為優先法案？王鴻薇說明，目前還沒有正式與民眾黨團溝通，會再找時間討論優先法案細節，也會注意民眾黨團對相關法案的看法。
民眾黨團總召黃國昌先前受訪時表示，民眾黨團秉持過去兩個會期遵循的原則，「我們會非常樂意跟另外一個在野黨，針對本會期可以合作、福國利民的優先法案進行討論」，民眾黨團三長商討本會期想要推動的優先法案，再以最開放的態度，共同與國民黨團溝通協商，屆時有具體結果就會向社會報告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言