藍白齊拚民生法案 還錢於民、停砍公教年金待整合

立法院新會期開議在即，超徵稅收還錢於民、停砍公教年金等議題成熱門討論話題，國民黨、民眾黨立院黨團近期將討論優先法案。國民黨團表示，過去有與民眾黨團共推或溝通法案的經驗，本會期也會再找時間討論；民眾黨團也說，會秉持過去兩個會期遵循的原則，黨團三長近期開會商討本會期優先法案。

國民黨團書記長王鴻薇表示，目前針對各類法案都在集思廣益中，國民黨中央明天會先開記者會闡述相關法案，黨團內部也會整合相關民生法案，再來是與民眾黨間的相關法案，都會做整合並推動。她舉例，像過去就與民眾黨團共推「財劃法」，「憲法訴訟法」則是與民眾黨團溝通，這些都是當時優先法案，這會期也會用同樣模式處理。

針對近期討論熱門的超徵稅收還錢於民、停砍公教年金等議案是否可能列為優先法案？王鴻薇說明，目前還沒有正式與民眾黨團溝通，會再找時間討論優先法案細節，也會注意民眾黨團對相關法案的看法。