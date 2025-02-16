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扁專訪要邱志偉挑戰高雄市長初選 他：若該我會承擔

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導火戰
高雄民進黨立委邱志偉今天接受前總統陳水扁專訪，直言自己有能力選市長，也準備好了，但是時機還沒到。記者徐白櫻／翻攝
高雄民進黨立委邱志偉今天接受前總統陳水扁專訪，直言自己有能力選市長，也準備好了，但是時機還沒到。記者徐白櫻／翻攝

高雄民進黨已有4位立委表態爭取下屆市長提名，立委邱志偉今天受訪表示，他有能力，也準備好了，「時機到，該我會承擔」；現有的4名立委都是3屆以上的資深立委，目前他沒有特別支持誰，初選要自己努力。

高雄現任立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑表態爭取下屆市長黨內提名。前總統陳水扁今早在廣播節目「有夢上水」專訪立委邱志偉，扁鼓勵邱志偉指他條件好，有博士學位又是4屆立委，不該缺席。

邱志偉說，政治工作者要有基本的政治理念及理想性，他第一次參選是意外險勝，第二次參選得票率成長13％，北高雄建設相對少，他有責任，當立委要當到最後一天。

「我已經準備好了，我認為我也有這個能力！」邱志偉說，他熟悉市政，英國留學、具備國際觀，也已經準備好了，但時機還沒到，現在還年輕，先把北高雄建設好，「以後時機到了，該我承擔我一定會承擔」。

邱志偉說，他再加入會變成8個立委5個跳出來選，局勢會更混亂，「以後有機會我會承擔」。聽完回應，阿扁總統肯定說，他有信心邱志偉會成為高雄第一個客家市長。

陳水扁詢問邱志偉認為4名表態參選市長的立委誰最具優勢。另外，韓國瑜鹹魚翻身後，高雄會不會又出現「韓流」，影響下屆高雄市長選舉。

邱志偉說，黨內4位候選人都是3屆以上的資深立委，「雖然不同選區，都很認真，我個人沒有特別支持誰」，初選要個人自己努力，未來可能用對比式民調，會交給市民做有智慧判斷，不管誰當市長，都會站在協助立場，共同打拚市政。

邱志偉說，韓國瑜當高雄市長大家嫌到不行，沒見過這麼差的市長，罷免比當選票數高，代表高雄市民對他失望到極點，「若再回高雄，有無影響力，我打問號」，子弟兵上次選立委全軍覆沒，過去留下的惡劣形象，短時間市民不會遺忘。此外，執政成績會影響期中選舉好壞，還有1年時間可觀察。

邱志偉是屏東麟洛客家人，妻子是日本人，異國聯姻讓外界好奇。邱立委說，日本人一板一眼，妻子愛乾淨，現在中文講很好，現在還會講台語，講得比馬英九好，反被選民問「你是日本人嗎？」；異國文化差異，只要有心都能克服。

高雄民進黨立委邱志偉（左）今天接受前總統陳水扁廣播節目專訪，陳水扁認為，邱會成為高雄第一位客家市長。記者徐白櫻／翻攝
高雄民進黨立委邱志偉（左）今天接受前總統陳水扁廣播節目專訪，陳水扁認為，邱會成為高雄第一位客家市長。記者徐白櫻／翻攝

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