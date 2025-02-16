影／延續柯文哲挑戰一日北高 黃國昌號召黨公職特訓備戰

甫當選民眾黨黨主席的黃國昌，上午號召黨公職進行自行車騎乘特訓，並邀請自由車國手梁騏富帶隊練騎，備戰以接力方式挑戰一日北高，來延續前主席柯文哲2月28日「一日北高」騎自行車的活動。

黃國昌訓練前先早點名、一同做熱身體操，並帶領大家喊口號，凝聚團結氣勢，並秉持「一個人走得快，一群人走得遠」精神，用汗水取代淚水，透過接力賽方式，讓黨公職以堅持和韌性一同完成路線。黃國昌受訪時表示，今年的228很遺憾，柯文哲主席被賴清德政府關押在土城看守所，指台灣民眾黨從來不會是一人政黨，過去柯主席依自己的意志力，完成北高一日，今年228民眾黨全黨上下會用接力，從一人完成北高，成為一群人完成北高。