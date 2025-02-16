風城藍白勢必一爭？傳主帥黃國昌親戰新竹 時代力量嗆奉陪到底

新竹市長高虹安與國民黨新竹市立委鄭正鈐「首長、立委雙罷」局勢成全國首見，無論成敗，兩黨勢必迎來藍白合議題。民眾黨代理主席黃國昌多次被點名參選新竹市長，民眾黨前立委蔡壁如更指「主帥親征能帶起一股選戰趨勢」，黃國昌2026年是否棄新北轉戰風城，留下無限想像空間。

黃國昌今年春節期間赴新竹與黨員座談，談及2026時強調將延續高虹安與代理市長邱臣遠的施政成果，卻始終未鬆口誰來接棒。隨著「大罷免」戰火延燒，各派系都有共識提早布局，作為民眾黨唯一執政的縣市，2026百里侯保衛戰，竹市勢必成為民眾黨存續的關鍵戰場。

黃國昌曾稱自己當立委只做2年就一定會辭職，若他守信用，辭職後選市長，剛好無縫接軌，但黃國昌參選竹市的耳語不斷，在地根本連影子都很少見，組織動作也不明確，空降之說仍停留在紙上談兵。此外，黃身兼時代力量創黨主席跟終結者雙角色，時力先前也開嗆黃若參選新竹「絕對派人奉陪到底」，若真的出征新竹，恐將招來一波「昌黑」逆流。

地方人士分析，循「高虹安模式」仍是目前民眾黨布局2026運籌帷幄的主軸，黃國昌有高空戰能量，邏輯清晰，善於言詞，這些優點都與高相似，加上捲入京華城案官司的民眾黨前主席柯文哲曾於法院羈押庭當庭「託孤」，若黃國昌來新竹選市長，既可穩住柯文哲故鄉基本盤，又能放大政治效益，確實名正言順。

「聲量不等於政治能量！」地方人士分析，黃國昌是全國知名的政治人物，空降到哪裡都可以選，但若沒有與其他政黨合作，最多就是催出民眾黨基本盤，民眾黨平均全國10％多，新竹是民眾黨的本命區，最高也僅20％，等同於立委選舉柯美蘭5萬多的票，且那時還有柯文哲選總統當母雞。不管黃國昌要選新竹市長或新北市長，都可能將面臨地方無組織，只有空氣票，恐怕有棄保風險，更形成藍綠基本盤的對決。

民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，黃國昌身兼代理主席、立法院黨團總召，還要運作多項重要任務，最近也將投入黨主席選戰，不認為他有餘裕能夠布局參選新竹市，而高虹安在地方支持度始終沒有減低，市民都期待她二審宣判無罪回歸市政，不管是高虹安還是邱臣遠，都穩健帶領市府，很難想像需要談到第3人的可能性。

李國璋也認為，黃國昌已經把個人全部奉獻給民眾黨，未來若真的有進一步規畫，也不會侷限某一個縣市。

民進黨新竹市黨部諷刺，新竹市不是資源回收場，也不是政客利益交換的條件；高虹安的貪婪，以及連年市政滿意度全國墊底，更在在說明「藍白合」是錯誤的選擇。