新竹市成全國雙罷一級戰區 加速高虹安、鄭正鈐藍白合契機

新竹市長高虹安與國民黨新竹市立委鄭正鈐「首長、立委雙罷」局勢成全國首見，加上高虹安助理費釋憲案裁定不受理，市長職務保衛戰腹背受敵。儘管大罷免不斷升溫，高、鄭仍持續高調跑行程，地方觀察，這場「雙罷」危機，實則加速新竹地方藍白合，甚至殺出一條「雙贏」血路。

民間團體去年即發起高虹安罷免案，逾半年始終無法達成一階門檻，今年初在民進黨立院黨團總召柯建銘號召下，火速達標，綠營更稱連同鄭正鈐罷免案已超過7萬份「提前雙倍達標」，衝擊原本老神在在的藍、白兩陣營。

雖高虹安因案停職並退出民眾黨，但仍是黨內指標性人物，內部甚至出現憂慮聲音，認為高罷免成敗牽動民眾黨存亡。不過藍營高層持相反看法，透露「雙罷」危機可能為高、鄭帶來「置之死地而後生」的契機。

藍營高層說明，若2人都被罷免，市長職位由中央指派，雖失去市政資源，但高虹安人氣、聲勢仍不減，加上助理費案未定讞，高虹安有參選立委補選資格，屆時若以「復仇者」之姿投入選戰勝算極高，而鄭正鈐亦早有參選市長布局，雙方若能妥善合作，在民進黨步步進逼之際，為自身和兩黨創造新出路。

地方人士分析，立委顏寬恒和高虹安同為利用職務詐領財物罪，但顏仍保有立委身份並繼續行使職權，高受限於地方制度法，一審有罪被停權，若高虹安回到立院，即使她已退黨，但仍可與黃國昌裡應外合，找回政治舞台，獲得更多資源和關注。

民眾黨新竹黨部主委李國璋也證實，高虹安和鄭正鈐持續合作溝通，密切關注罷免推進，未來將做出相應的反制。不過現在談市長或立委補選的合作都言之過早，當務之急是面對綠營發動雙罷免。

李國璋指出，竹市是全台唯一遭雙罷免鎖定的區域，加上又是「雙柯」柯文哲和柯建銘的故鄉，後期將成大罷免一級戰區。為此，民眾黨已持續和國民黨溝通，包括和鄭正鈐善意協商，目前任何布局都持保留態度，但已做好萬全準備，遏止罷免操作。

藍白合議題也在宜蘭延燒，若藍委被罷免，則協調共推民眾黨陳琬惠補選，但縣長選舉仍以國民黨為主。新竹是否效仿宜蘭？國民黨新竹市黨部主委李縉穎認為，宜蘭現任立委是民進黨籍，藍白是攻勢方，且國民黨縣長已屆滿兩任，空出兩個新位置可協商。新竹現任立委是國民黨籍，處防守方，「首要目標是全力保住，不存在立委補選問題」。

李國璋則表示，高虹安官司變數多，且邱臣遠穩定接棒，現階段當務之急是要面對綠營發動雙罷免，談選舉都言之過早。

李縉穎不諱言，高虹安官司將為竹市選舉帶來變數。未來是否藍白合？李縉穎回應，國民黨有自己的制度，一定會先推出黨籍候選人。「藍白合」不會只有新竹面臨，應從黨中央來思考合作模式。