快訊

手機上的病菌數量超乎想像 專家教你如何正確消毒才能滅菌

學界培育新人難用 「3+2新五專」能解港口缺工問題？

NBA／一個人的武林！麥克朗4灌震撼全球 史無前例灌籃大賽3連霸

新竹市成全國雙罷一級戰區 加速高虹安、鄭正鈐藍白合契機

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安（中）停職中，近月仍積極出席企業機關尾牙宴。圖／取自新竹市消防局臉書粉絲專頁
新竹市長高虹安（中）停職中，近月仍積極出席企業機關尾牙宴。圖／取自新竹市消防局臉書粉絲專頁

新竹市長高虹安與國民黨新竹市立委鄭正鈐「首長、立委雙罷」局勢成全國首見，加上高虹安助理費釋憲案裁定不受理，市長職務保衛戰腹背受敵。儘管大罷免不斷升溫，高、鄭仍持續高調跑行程，地方觀察，這場「雙罷」危機，實則加速新竹地方藍白合，甚至殺出一條「雙贏」血路。

民間團體去年即發起高虹安罷免案，逾半年始終無法達成一階門檻，今年初在民進黨立院黨團總召柯建銘號召下，火速達標，綠營更稱連同鄭正鈐罷免案已超過7萬份「提前雙倍達標」，衝擊原本老神在在的藍、白兩陣營。

雖高虹安因案停職並退出民眾黨，但仍是黨內指標性人物，內部甚至出現憂慮聲音，認為高罷免成敗牽動民眾黨存亡。不過藍營高層持相反看法，透露「雙罷」危機可能為高、鄭帶來「置之死地而後生」的契機。

藍營高層說明，若2人都被罷免，市長職位由中央指派，雖失去市政資源，但高虹安人氣、聲勢仍不減，加上助理費案未定讞，高虹安有參選立委補選資格，屆時若以「復仇者」之姿投入選戰勝算極高，而鄭正鈐亦早有參選市長布局，雙方若能妥善合作，在民進黨步步進逼之際，為自身和兩黨創造新出路。

地方人士分析，立委顏寬恒和高虹安同為利用職務詐領財物罪，但顏仍保有立委身份並繼續行使職權，高受限於地方制度法，一審有罪被停權，若高虹安回到立院，即使她已退黨，但仍可與黃國昌裡應外合，找回政治舞台，獲得更多資源和關注。

民眾黨新竹黨部主委李國璋也證實，高虹安和鄭正鈐持續合作溝通，密切關注罷免推進，未來將做出相應的反制。不過現在談市長或立委補選的合作都言之過早，當務之急是面對綠營發動雙罷免。

李國璋指出，竹市是全台唯一遭雙罷免鎖定的區域，加上又是「雙柯」柯文哲和柯建銘的故鄉，後期將成大罷免一級戰區。為此，民眾黨已持續和國民黨溝通，包括和鄭正鈐善意協商，目前任何布局都持保留態度，但已做好萬全準備，遏止罷免操作。

藍白合議題也在宜蘭延燒，若藍委被罷免，則協調共推民眾黨陳琬惠補選，但縣長選舉仍以國民黨為主。新竹是否效仿宜蘭？國民黨新竹市黨部主委李縉穎認為，宜蘭現任立委是民進黨籍，藍白是攻勢方，且國民黨縣長已屆滿兩任，空出兩個新位置可協商。新竹現任立委是國民黨籍，處防守方，「首要目標是全力保住，不存在立委補選問題」。

李國璋則表示，高虹安官司變數多，且邱臣遠穩定接棒，現階段當務之急是要面對綠營發動雙罷免，談選舉都言之過早。

李縉穎不諱言，高虹安官司將為竹市選舉帶來變數。未來是否藍白合？李縉穎回應，國民黨有自己的制度，一定會先推出黨籍候選人。「藍白合」不會只有新竹面臨，應從黨中央來思考合作模式。

地方人士分析，若藍、白能在這場罷免攻防戰中找到合作契機，將建立更穩固的政治聯盟，對抗民進黨全面進攻。若雙方在資源分配與候選人提名上無法達成共識，則這場「大罷免」恐怕只會進一步撕裂藍白關係，使民眾黨陷入更加被動的處境。

新竹市長高虹安（右）與國民黨新竹市立委鄭正鈐（左）雙雙遭到提議罷免送件，「首長、立委雙罷」局勢成全國首見。圖／立委鄭正鈐辦公室提供
新竹市長高虹安（右）與國民黨新竹市立委鄭正鈐（左）雙雙遭到提議罷免送件，「首長、立委雙罷」局勢成全國首見。圖／立委鄭正鈐辦公室提供
停職中的新竹市長高虹安（左）近日仍持續在地方跑行程，更出席公益電影觀賞活動。圖／民眾提供
停職中的新竹市長高虹安（左）近日仍持續在地方跑行程，更出席公益電影觀賞活動。圖／民眾提供
新竹市長高虹安（左）與國民黨立委鄭正鈐（中）在九合一大選中互動頻繁，民眾黨新竹黨部主委李國璋也證實，高虹安和鄭正鈐持續合作溝通，密切關注罷免推進。聯合報系資料照片
新竹市長高虹安（左）與國民黨立委鄭正鈐（中）在九合一大選中互動頻繁，民眾黨新竹黨部主委李國璋也證實，高虹安和鄭正鈐持續合作溝通，密切關注罷免推進。聯合報系資料照片
由民間團體發起的高虹安罷免案，逾半年始終無法達成一階門檻，在民進黨立院黨團總召柯建銘號召下，火速達標。聯合報系資料照片
由民間團體發起的高虹安罷免案，逾半年始終無法達成一階門檻，在民進黨立院黨團總召柯建銘號召下，火速達標。聯合報系資料照片
由民間團體發起的高虹安罷免案，逾半年始終無法達成一階門檻，在民進黨立院黨團總召柯建銘號召下，火速達標，綠營更稱連同鄭正鈐罷免案已超過7萬份「提前雙倍達標」。圖／市議員劉康彥提供
由民間團體發起的高虹安罷免案，逾半年始終無法達成一階門檻，在民進黨立院黨團總召柯建銘號召下，火速達標，綠營更稱連同鄭正鈐罷免案已超過7萬份「提前雙倍達標」。圖／市議員劉康彥提供

罷免 藍白合 高虹安

延伸閱讀

影／原民立委成首要目標 伍麗華遭提罷免「傷害原住民族集體權益」

罷免19藍委及高虹安今遞件 中選會：2月28日前完成審定

影／大罷免！鄭正鈐：努力爭取建設 不向惡意政治操作低頭

罷免高虹安與鄭正鈐 綠竹市黨部3日交一階段連署書送中選會

相關新聞

新竹市成全國雙罷一級戰區 加速高虹安、鄭正鈐藍白合契機

新竹市長高虹安與國民黨新竹市立委鄭正鈐「首長、立委雙罷」局勢成全國首見，加上高虹安助理費釋憲案裁定不受理，市長職務保衛戰...

首談「兩年條款」 黃國昌：以黨內程序延續柯文哲理念

民眾黨主席補選昨天由立委黃國昌勝出，對於眾所關切的民眾黨立委「兩年條款」，黃國昌今天表示，未來會透過黨內民主程序，延續前...

民眾黨黃國昌時代來臨..創黨元老10期許：別成末代主席

民眾黨主席補選昨日結果出爐，由代理主席黃國昌以8903票數，贏過前立委蔡壁如的360票，黃國昌接任民眾黨主席。目前遭停權...

官網刪「不支持台獨」美國務院：美國立場沒有改變

美國國務院13日更新在官網上的美台關係現況內容，刪除美國「不支持台獨」等文字；國務院發言人表示，這只是例行更新，美國的態...

美官網刪「不支持台獨」 藍黨團籲我面對貿易戰才務實

美國國務院官網刪「不支持台獨」文字敘述引發討論，國民黨立法院黨團認為，對美關係真正問題在於政府應分析產業影響及拿出對策，...

影／延續柯文哲挑戰一日北高 黃國昌號召黨公職特訓備戰

甫當選民眾黨黨主席的黃國昌，上午號召黨公職進行自行車騎乘特訓，並邀請自由車國手梁騏富帶隊練騎，備戰以接力方式挑戰一日北高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。