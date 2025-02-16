府院啟動國安改革聚焦三面向 綠營將續推立委赴中納管

府院定調啟動國安法制改革，防制中國統戰，目前共盤點十多項法案，包括反滲透法、國安法、資安相關法制、兩岸人民關係條例，盼透過加強管轄密度、完備法制、提高違法罰則，全面擴大國家安全網；去年持續卡關的「立委赴中納管」也將續推，也密切關注藍營所提的多項國安爭議法案。

賴清德總統日前召開國安高層會議，宣示持續推動國安法制改革，因應中國大陸對台灣滲透、打壓日益劇烈。行政院優先法案中也特地羅列強化安全韌性面向，將「資通安全管理法修正草案」、「個人資料保護法部分條文修正草案」、「陸海空軍刑法第24條修正草案」盼提升個資保護及資安能量，鞏固國家安全。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤透露，國安法制改革共三大面向，第一、讓相關法條的完備，第二、加嚴現行的管轄密度，第三、提升違法罰則。目前盤點約有十多項法案，全方面強化國家安全網，反滲透法、國安法、兩岸人民關係條例、資安相關法律，都會納入修法範圍，「人流、金流、技術流都是重點」，盼朝野共同支持。

民進黨立委沈伯洋去年推動攸關立委赴中納管的「兩岸人民關係條例」，迄今仍在立法院程序委員會遭藍白退回。他指出，新會期將續推，另有刑法外患罪修法，針對四種不同型態的通謀行為訂定相關罰則，及國安法修法，明定不得為境外敵對勢力指示、委託或資助而再轉指示、委託或資助中間人以不正方法取得國家核心關鍵技術。

民進黨立委邱志偉也推動「反滲透法」修法，增訂當政黨違反國安相關法規，並已明確有害我國憲政秩序，應在「反滲透法」內明訂相關授權與規範。

此外，綠營也盤點藍營所提的國安爭議法案，包括陸配取得身分證規定從6年縮短成4年的「兩岸人民關係條例」、引進陸資參與離島重大公共工程的「離島建設條例」，以及「國家安全戰略法草案」，意在架空總統國安決策權，透過將此權利移至行政院，讓立法院藉監督之名窺見我國安規劃，恐使中國掌握我機敏資訊。

太陽花學運曾要求立法院通過「兩岸協議監督條例」，最後僅獲得「兩岸人民關係條例」的修法，提高兩岸簽署政治協議門檻，民眾黨團連兩屆宣示推動「兩岸協議監督條例」。

沈伯洋認為這是打假球，續推兩岸監督條例，是因為優先經濟相關協議會被排除在原有規範外，但這是錯誤講法，對中國來說所有協議都是政治協議，都應受到兩岸條例規範，若要另訂條例，規範一定會比較寬鬆，反而是開後門。