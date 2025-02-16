美日韓外長會晤 外交部：台海和平穩定攸關各國福祉

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、日本外相岩屋毅（Iwaya Takeshi）及韓國外長趙兌烈（Cho Tae-yul）於當地時間2月15日在德國慕尼黑安全會議場邊會晤，會後並發布聯合聲明，共同重申支持維持台海和平與穩定、反對片面以武力或脅迫改變現狀，外交部長林佳龍今天對此表達誠摯歡迎與感謝。

聯合聲明強調台海和平與穩定對於國際社會的安全與繁榮不可或缺、鼓勵和平解決兩岸議題，並反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖，同時表達對台灣有意義參與國際組織的支持。三國也將並肩反對任何破壞民主制度、經濟獨立和全球安全的行為。

林佳龍表示，美日韓外長聯合聲明繼不久前美日領袖峰會聯合聲明後，理念相近夥伴再次共同發聲，彰顯台海和平穩定已是國際共識與共同利益，攸關各國福祉，並與區域及全球的和平繁榮密不可分。外交部歡迎國際社會持續關注台海和平與穩定，並關切中國灰色地帶及經濟脅迫行徑對現狀造成的威脅。

外交部表示，我國作為國際社會負責任的成員，將持續提升國防能力、強化經濟韌性，並與美、日、韓等理念相近夥伴共同合作，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。