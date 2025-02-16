快訊

手機上的病菌數量超乎想像 專家教你如何正確消毒才能滅菌

學界培育新人難用 「3+2新五專」能解港口缺工問題？

NBA／一個人的武林！麥克朗4灌震撼全球 史無前例灌籃大賽3連霸

氣候法2週年 環團籲自主減量計畫納減輕勞工衝擊

中央社／ 台北16日電

氣候法上路屆滿2週年，環團發布聯合聲明，建議環境部提出更積極的2030年減碳目標，公布企業除機密部分外的完整自主減量計畫內容，自主減量計畫也應納入減少對勞工就業造成的衝擊。

氣候變遷因應法於2023年2月15日正式上路，昨天已滿2週年，綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、環境權保障基金會、台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會等關心氣候的公民團體發布聯合聲明，提出建言。

聲明指出，依據聯合國政府間氣候變化專門委員會第6次評估報告（IPCC AR6），全球於2030年應相較於2019年減量43%的溫室氣體排放。台灣基準年為2005年，換算後2030年減量目標應為43.7%，始符合IPCC AR6所提出標準。環境部目前提出2030年減量約28%，顯見2030年減量目標仍不足。

聲明提到，氣候法中目前並未保障人民就國家減量目標不足提起救濟的機會，同時也嚴重侵害人民訴訟權，應盡快修訂氣候法納入公益訴訟條款。

聲明指出，氣候法修法後，依法擔負跨部會協調的行政院永續會，長期受限於預算和人力不足，難充分發揮跨部會統合協調的角色；去年國家氣候變遷對策委員會成立後，永續會定位更加不明。

另外，現行碳費政策將減量的重心轉移到排碳大戶的自主減量計畫，並給予極大額度的碳費優惠，已逸脫母法排放者付費的原則；且自主減量計畫公開性不足，難以達到實質監督，建議應公布除機密部分外的完整自主減量計畫內容，如個別減量措施的預估年削減量以及減量措施預算經費表等。

聲明提到，因應氣候變遷所提出的相關計畫，也需「協助公正轉型」，減少對勞工就業造成的衝擊。環境部作為中央主管機關，應援引「自主減量計畫管理辦法」，指定產業提出自主減量計畫時，併呈勞工的公正轉型文件。

聲明指出，環境部為鼓勵中小企業投入自願減量專案，例外允許小型專案於財務外加性、技術障礙及普遍外加性分析中擇一執行，此例外將大幅降低台灣碳權品質，進而使實際碳排放量遭低估。

聲明最後提到，各縣市的氣候變遷因應推動會需進行垂直整合並提高行動力，若要發揮應有功能，推動會需具備充分的行政資源作為後盾，包括足夠的預算支持與行政人力；還有由主管機關首長擔任的召集人，以有效協調跨局處事務，推動相關政策整合。

氣候變遷 環境部 碳費

延伸閱讀

環團控協和電廠小油轉大氣碳排增3倍 台電算數澄清

台南這一魚塭的石灰是漏網之魚？ 環團：危害大應一併清除

協和油轉氣碳排反提高3倍 環團批台電誤導社會大眾

【即時短評】不信河神喚不回 只差中央臨門一腳

相關新聞

新竹市成全國雙罷一級戰區 加速高虹安、鄭正鈐藍白合契機

新竹市長高虹安與國民黨新竹市立委鄭正鈐「首長、立委雙罷」局勢成全國首見，加上高虹安助理費釋憲案裁定不受理，市長職務保衛戰...

首談「兩年條款」 黃國昌：以黨內程序延續柯文哲理念

民眾黨主席補選昨天由立委黃國昌勝出，對於眾所關切的民眾黨立委「兩年條款」，黃國昌今天表示，未來會透過黨內民主程序，延續前...

民眾黨黃國昌時代來臨..創黨元老10期許：別成末代主席

民眾黨主席補選昨日結果出爐，由代理主席黃國昌以8903票數，贏過前立委蔡壁如的360票，黃國昌接任民眾黨主席。目前遭停權...

官網刪「不支持台獨」美國務院：美國立場沒有改變

美國國務院13日更新在官網上的美台關係現況內容，刪除美國「不支持台獨」等文字；國務院發言人表示，這只是例行更新，美國的態...

美官網刪「不支持台獨」 藍黨團籲我面對貿易戰才務實

美國國務院官網刪「不支持台獨」文字敘述引發討論，國民黨立法院黨團認為，對美關係真正問題在於政府應分析產業影響及拿出對策，...

影／延續柯文哲挑戰一日北高 黃國昌號召黨公職特訓備戰

甫當選民眾黨黨主席的黃國昌，上午號召黨公職進行自行車騎乘特訓，並邀請自由車國手梁騏富帶隊練騎，備戰以接力方式挑戰一日北高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。