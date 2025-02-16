氣候法2週年 環團籲自主減量計畫納減輕勞工衝擊

氣候法上路屆滿2週年，環團發布聯合聲明，建議環境部提出更積極的2030年減碳目標，公布企業除機密部分外的完整自主減量計畫內容，自主減量計畫也應納入減少對勞工就業造成的衝擊。

氣候變遷因應法於2023年2月15日正式上路，昨天已滿2週年，綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、環境權保障基金會、台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會等關心氣候的公民團體發布聯合聲明，提出建言。

聲明指出，依據聯合國政府間氣候變化專門委員會第6次評估報告（IPCC AR6），全球於2030年應相較於2019年減量43%的溫室氣體排放。台灣基準年為2005年，換算後2030年減量目標應為43.7%，始符合IPCC AR6所提出標準。環境部目前提出2030年減量約28%，顯見2030年減量目標仍不足。

聲明提到，氣候法中目前並未保障人民就國家減量目標不足提起救濟的機會，同時也嚴重侵害人民訴訟權，應盡快修訂氣候法納入公益訴訟條款。

聲明指出，氣候法修法後，依法擔負跨部會協調的行政院永續會，長期受限於預算和人力不足，難充分發揮跨部會統合協調的角色；去年國家氣候變遷對策委員會成立後，永續會定位更加不明。

另外，現行碳費政策將減量的重心轉移到排碳大戶的自主減量計畫，並給予極大額度的碳費優惠，已逸脫母法排放者付費的原則；且自主減量計畫公開性不足，難以達到實質監督，建議應公布除機密部分外的完整自主減量計畫內容，如個別減量措施的預估年削減量以及減量措施預算經費表等。

聲明提到，因應氣候變遷所提出的相關計畫，也需「協助公正轉型」，減少對勞工就業造成的衝擊。環境部作為中央主管機關，應援引「自主減量計畫管理辦法」，指定產業提出自主減量計畫時，併呈勞工的公正轉型文件。

聲明指出，環境部為鼓勵中小企業投入自願減量專案，例外允許小型專案於財務外加性、技術障礙及普遍外加性分析中擇一執行，此例外將大幅降低台灣碳權品質，進而使實際碳排放量遭低估。

聲明最後提到，各縣市的氣候變遷因應推動會需進行垂直整合並提高行動力，若要發揮應有功能，推動會需具備充分的行政資源作為後盾，包括足夠的預算支持與行政人力；還有由主管機關首長擔任的召集人，以有效協調跨局處事務，推動相關政策整合。