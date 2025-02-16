柯父再傳病危柯文哲凌晨戒護探視 北所回應柯現況
民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，但昨天傳出柯文哲父親病危消息。台北看守所證實，柯文哲家屬昨天晚間向北所提出申請，經矯正署核准後柯文哲於今天凌晨12時許在戒護下前往新竹台大醫院探視，並已於凌晨3時22分返回所內。
據了解，高齡92歲的柯文哲父親昨天（15日）晚間再度傳出病危，妹妹柯美蘭昨晚7時許緊急向台北看守所遞交病危通知書。原以為要等到16日清晨才會離開看守所，不過柯文哲今天凌晨12時許就獲准趕赴新竹，並於凌晨2時許抵達台大醫院探視昏迷病危的柯爸。
台北看守所今天上午也發出聲明表示，柯文哲家屬昨天晚間檢具資料提出申請，北所依受刑人及被告返家探視辦法規定審核並通知法院，經矯正署核准後於16日派員戒護探視。柯文哲已於今天凌晨3時22分返回所內，所方將依規定持續注意柯員身心狀況，必要時提供心輔資源。
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