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柯爸「病危通知」柯文哲急探視 柯媽泣：柯爸都沒有辦法吃

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
柯媽何瑞英今天早上證實命危，她哽咽說「柯爸都沒有辦法吃！」。圖／本報資料照片
柯媽何瑞英今天早上證實命危，她哽咽說「柯爸都沒有辦法吃！」。圖／本報資料照片

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案被收押至今，在正式提訊前卻傳出，父親「柯爸」柯承發昨天深夜病情惡化的消息，今凌晨柯文哲在戒護下趕往新竹探視父親，柯媽何瑞英今天早上證實醫師發病危通知，她哽咽說「柯爸都沒有辦法吃！」

記者今天早上致電柯媽何瑞英，她在電話中哭泣「都已經是沒有辦法吃了！現在就是命危了。」

對於昨天凌晨柯文哲出看守所返回新竹探視父親這件事，何瑞英並不知情，她主要就是在醫院照顧先生到晚上，回家就寢，隔天早上再出門到醫院，昨天半夜會發病危通知給家屬，是因為柯爸柯承發進食的東西幾乎都沒有消化，體力變得非常差，必須要灌食才行。

先前柯文哲妹妹柯美蘭曾說，父親一度恢復自主呼吸，不必插管，目前柯爸狀況變差，所以必須要再插管。

新竹 柯文哲 醫師

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