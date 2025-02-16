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更新官網台美關係內容 美國務院刪「不支持台獨」文字

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務院13日更新在官網上的美台關係現況內容，刪除美國「不支持台獨」等文字，新增「兩岸分歧應由和平方式解決，不受到脅迫，且由兩岸人民都能接受的方法。」圖／翻攝美國國務院官網
美國國務院13日更新在官網上的美台關係現況內容，刪除美國「不支持台獨」等文字，新增「兩岸分歧應由和平方式解決，不受到脅迫，且由兩岸人民都能接受的方法。」圖／翻攝美國國務院官網

美國國務院13日更新在官網上的美台關係現況內容，刪除美國「不支持台獨」等文字，新增「兩岸分歧應由和平方式解決，不受到脅迫，且由兩岸人民都能接受的方法。」

國務院官網定期更新美國與各國家和地區的關係狀況；美國曾在2022年刪除「台灣是中國的一部分」及「美國不支持台獨」等文字，引發中國大陸的不滿，被對岸批評是「搞政治操弄」，甚至認為「必將引火燒身」，不過美方後來又恢復「不支持台獨」的用字。

國務院13日再度更新美台雙邊關係「事實清單」（fact sheet），內容重申美國對台政策數十年來、跨越歷屆政府，始終保持一致，並指出美國長期遵守一中政策，其政策以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引。

事實清單上的內容也指出，美國反對兩岸任何一方片面改變現狀，並指出，美國期待兩岸分歧能以和平方式解決，不受到脅迫，且兩岸人民都能接受的方式，取代原來的內容，「我們不支持台獨；我們期盼兩岸分歧能以和平方式解決」。

事實清單上也表示，美國依循台灣關係法提供台灣必要的防禦物資與服務，以確保台灣維持足夠的自我防禦能力，也讓台灣足以抵禦任何危及台灣安全、社會、經濟和人民的訴諸武力的情況，或者其他形式的脅迫。

台灣關係法 台獨 美國

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