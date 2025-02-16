柯爸病情惡化再傳命危 柯文哲凌晨急奔新竹台大探視

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案被收押至今，在正式提訊前卻傳出，父親「柯爸」柯承發昨天深夜病情惡化的消息，今凌晨柯文哲離開台北看守所，在戒護下趕往新竹探視父親。

高齡92歲的柯爸因病入院、目前仍在新竹台大醫院，柯文哲曾於去年10月探病，過年前便傳出病危消息，當時柯文哲就曾前往探視，不過當時因處於禁見狀態，因此並沒有回應守候媒體的提問，探病完後再回到土城。

妹妹柯美蘭在過年時曾被媒體訪問，爸爸狀態不佳、「叫都叫不醒」，而柯文哲久久捨不得放下爸爸的手，她猜測哥哥當時一定認為爸爸可能凶多吉少。

據了解，柯爸15日晚間再度傳出病危，妹妹柯美蘭於7點許向台北看守所遞交病危通知書後，原以為要等到16日清晨才會離開看守所，不過柯文哲於今天凌晨就獲准趕赴新竹，並於凌晨2時抵達台大醫院，探視昏迷病危的柯爸。

網友在柯粉直播主「DearNaNa」直播畫面發現民眾黨副秘書長許甫、立院民眾黨團主任陳智菡15日晚間突然抵達土城看守所，低調表示「有事情要處理」、「要遞資料」，讓人迅速聯想到可能柯爸病情惡化，也讓在土城看守所外的支持者相當憂心。

消息曝光後，不少小草也前往台北看守所外集結，希望能為柯文哲加油打氣。也有網友留言，「有到新竹台大醫院，阿北進醫院的時候看起來比較心情沈重，但離開時，小草們有跟他說我們都在，我們不會放棄。」。