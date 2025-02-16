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蔣萬安任內首次基層農會改選 2026選舉前哨戰開打

聯合報／ 記者楊正海林佳彣宋原彰、黃羿韾／台北即時報導
基層農會改選，北市士林區農會競爭最為激烈。圖/報系資料照
基層農會改選，北市士林區農會競爭最為激烈。圖/報系資料照

基層農會改選被視為2026年地方選舉前哨戰，台北市長蔣萬安上任後首度農會改選，地方分析，民眾黨前市長柯文哲執政8年，不少農會人士被貼上「柯友友」，勢必成為藍、綠積極拉攏對象。

北市地方人士說，農會改選被視為政黨勢力和資源的分配，北市農會總會員有7千1百多人，其中士林區農會會員至少占2200人，甚至比人口最多的大安區農會人數還多出數倍，有舉足輕重腳色。

地方人士說，陽明山農民偏藍、社子偏綠，此次農會選舉對2026是很重要前哨戰，直接影響到士林、北投區議員、甚至市長選舉，候選人可透過農會體系運作拉票。

此外，民眾黨新竹市長高虹安涉官司後，新竹市農會之爭也牽動政局新竹市農會改選也牽動2026變數，有27年總幹事資歷的退休總幹事鍾祥銘回鍋參選，劍指爭取連任的理事長郭瑞誠。

地方人士指出，竹市農會系統長期被視為國民黨的重要樁腳，鍾祥銘與郭瑞誠均出身國民黨派系，但近年鍾與民進黨關係密切，高虹安身陷官司，藍白是否再合未定，但是鍾與綠營合作，可能改變政局。

高雄過去農會系統以立法院前院長王金平為首的高縣白派為主力，但綠營執政多年，色彩漸淡，已非昔日挺藍選舉機器。農會人士說，現在多數農會色彩依舊偏藍，但大家有共識「市長挺綠、立委及議員不干預」。

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