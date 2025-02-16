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義參院副議長挺台 籲南非重新審視迫台遷駐處要求

中央社／ 羅馬15日專電

南非政府要求台灣駐處限期內遷出首都，義大利參議院副議長錢益友聲援台灣，他認為此舉將創下國際關係一個危險先例，籲南非政府重新審視此一要求，並與台灣展開建設性對話。

南非政府去年10月要求台灣代表處遷出首都普勒托利亞（Pretoria），在外交部努力下，南非一度表示願意協商；但南非政府今年1月下旬再度致函要求駐南非代表處在今年3月底前搬離首都，甚至試圖將駐南非代表處降級並更名為「貿易辦事處」。

義大利參議院副議長錢益友（Gian MarcoCentinaio）今天聲明指出，維持台灣海峽現狀是尋求和平重要一環，因此，對於中華人民共和國持續從軍事與外交角度增加壓力，包括透過其他國家施加影響力，令人感到十分擔憂。

錢益友表示，南非單方面決定將台北代表處從首都普勒托利亞，轉移到約翰尼斯堡（Johannesburg），這將對國際關係創下一個危險先例。

錢益友表示，這種赤裸裸意圖削減中華民國（台灣）聲音的企圖，無助全球經濟平衡和地緣政治穩定，因為台灣在政經與地緣層面具有重要指標意義。

錢益友表示，南非今年接任20國集團（G20）輪值主席國，成為世界關注的焦點，他希望在此特殊背景下，南非政府應更謹慎，重新審視要求台灣代表處搬遷的決定，並與台灣重新開啟建設性對話。

南非 台灣代表處 義大利

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