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新聞眼／民眾黨內浮動 黃國昌接班內憂外患

聯合報／ 本報記者張曼蘋
黃國昌選上新任黨主席。圖／本報系資料照
黃國昌選上新任黨主席。圖／本報系資料照

民眾黨主席補選結果出爐，黨內普遍看好的立委黃國昌勝出。不過黃國昌在接掌民眾黨後，首先要先穩定後柯文哲時代的黨內人事，以及壯世代、立委兩年條款爭議，且因黃國昌現階段在立院表現出與國民黨密切合作的態度，不僅牽動即將到來的二○二六年九合一選舉，更決定民眾黨未來在台灣政壇還能扮演怎樣的角色。

黃國昌一如預期順利當選，只是民眾黨目前內外都有問題要處理。對內，柯系班底是否要繼續留用會是一大問題，基層小草質疑柯系班底沒順利幫助柯文哲逃過「政治暗算」，早心有不滿，對黃國昌恐怕只有扣分而難有加分作用，只是該如何調整人事，必須好好深思。再加上，蔡壁如仍是中央委員，在黨內依舊有一派嫡系，黃國昌該如何安撫，考驗其政治智慧。

對外，由於藍白密切合作，也捲入大罷免潮，這將牽動二○二六與二○二八年的選舉，會是黃國昌能否更進一步的重要關鍵；近期幾份民調都顯示罷免加溫，中間選民遠離民眾黨，藍白的支持度互為依存，但輿論主導上藍營持續低迷，反罷免的聲量集中在黃國昌一人身上，只是黃國昌本身仇恨值也不低。

對國民黨而言，最壞情況是藍委陸續被罷免，藍軍勢力萎縮，為與綠營抵抗就需要加深與黃國昌的合作，在二○二六年縣市長選舉「藍白合」讓出宜蘭與新竹，作為民眾黨的根據地。

不僅如此，黃國昌接任黨主席後，第一件要做的勢必要好好思考吳春城的壯世代風波，倘若吳春城不請辭，恐會是民眾黨的破口，更何況當年蔡壁如碰到論文風波，都主動請辭，即使黃國昌不「動手」，蔡壁如也有機會以中央委員身分逼迫吳春城做決定。

除了壯世代爭議，還有兩年條款需處理，有立委早認為如今情況與當初設立時不同，私下運作廢除條款，有鑑於柯文哲收押後對黨掌控力度大降，導致黨內人心浮動，隱隱有立委與備位立委間的競爭湧動。黃國昌如何穩定後柯文哲時代、安撫黨內人心，除了是上任後一大困境，也勢必受黨內外高度矚目。

吳春城 柯文哲 民眾黨 蔡壁如 黃國昌

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